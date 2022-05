Fußball-Landesligist Schwaikheim dreht das Spiel und hofft

(twa). Großer Erfolg für die TSG Backnang: Sie wird die Saison in der Fußball-Oberliga auf Rang drei abschließen. Spannend bleibt der Abstiegskampf in der Landesliga: Mit dem 3:2-Sieg gegen die Spvgg Satteldorf hat sich der TSV Schwaikheim bis auf zwei Punkte an den Relegationsplatz herangekämpft. Drei Punkte hinter dem Hoffnungsrang liegt der TSV Schornbach, der beim Zweiten FV Löchgau chancenlos war.

Oberliga. Comeback-Qualitäten bewies die TSG Backnang: Gegen den FSV Bietigheim-Bissingen lag sie mit 0:2 und 1:3 im Rückstand – und drehte die Partie noch zum 4:3-Sieg. Der Torjäger Mario Marinic sorgte in seinem letzten Heimspiel für die TSG Backnang für den entscheidenden Treffer. Durch die Niederlagen des FC Villingen und des 1. Göppinger SV baute die TSG den Vorsprung auf den Vierten auf vier Punkte aus. Einen Spieltag vor Schluss ist den Backnangern damit der überragende dritte Platz hinter den Liga-Überfliegern SGV Freiberg und SV Stuttgarter Kickers nicht mehr zu nehmen.

TSG Backnang – FSV 08 Bietigheim-Bissingen 4:3. 0:1 Jannik Dannhäuser (1./Eigentor), 0:2 Roman Kasiar (26.), 1:2 Julian Geldner (53.), 1:3 Pascal Hemmerich (57.), 2:3 Mert Tasdelen (58.), 3:3 Mert Tasdelen (61.), 4:3 Mario Marinic (76.).

Verbandsliga. Nach vier Spielen ohne Niederlage hat es den SV Fellbach wieder erwischt. Die 1:0-Führung von Leon Braun gegen den SKV Rutesheim hielt bis eine Minute vor Schluss, ehe die abstiegsbedrohten Gäste die Partie in der Nachspielzeit drehten.

SV Fellbach – SKV Rutesheim 1:2. 1:0 Leon Braun (72.), 1:1 Tobias Gerbert (89.), 1:2 Gianluca Gamuzza (93.).

Landesliga. Erwartungsgemäß nichts zu holen gab’s für den TSV Schornbach beim Tabellenzweiten FV Löchgau, er lag schon zur Halbzeit aussichtslos mit 0:4 im Hintertreffen. Nach der 0:5-Niederlage wird’s für den TSV sehr schwer, in den verbleibenden beiden Spielen das rettende Ufer noch zu erreichen. Drei Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz sind’s bei noch zwei ausstehenden Spielen. Der TSV Schwaikheim hat einen Punkt mehr auf dem Konto nach dem spektakulären 3:2-Sieg gegen Satteldorf. Nach dem 1:2-Rückstand rettete Robin Laudon sein Team mit einem Doppelschlag in der 84. und 87. Minute.

Hilfe hätten die beiden abstiegsbedrohten Rems-Murr-Teams vom TV Oeffingen bekommen können. Der indes unterlag beim abstiegsbedrohten SV Germania Bietigheim mit 1:2.

Überraschend mit 0:2 verlor der SV Allmersbach gegen den bereits abgestiegenen Vorletzten SG Sindringen/Ernsbach. Große Probleme hatte der SV Breuningsweiler gegen das abgeschlagene Schlusslicht TSG Öhringen. Den 0:2-Rückstand drehte der SVB mit zwei sehr späten Toren zum 3:2-Sieg. Der SV Kaisersbach war am Wochenende spielfrei.

FV Löchgau – TSV Schornbach 5:0. 1:0 Tim Schwara (16.), 2:0 Alexander Sprigade (25.), 3:0 Peter Wiens (36.), 4:0 Tim Schwara (45.), 5:0 Tim Schwara (64.).

SV Allmersbach – SG Sindringen/Ernsbach 0:2. 0:1 Yannick Lotfi (29.), 0:2 Markus Herkert (73.).

SV Germania Bietigheim – TV Oeffingen 2:1. 1:0 Fabio Sprotte (6.), 2:0 Edison Qenaj (37.), 2:1 Luis Guedes Ribeiro (48.).

SV Breuningsweiler – TSG Öhringen 3:2. 0:1 Cedric Weyreter (26.), 0:2 Jonas Dietscher (38.), 1:2 Falco Frank (47.), 2:2 Jan Ackermann (89.), 3:2 Maurice Lohöfer (92.).

TSV Schwaikheim – Spvgg Satteldorf 3:2. 1:0 Yusuf Dik (43./Strafstoß), 1:1 Heiko Bernert (79./Eigentor), 1:2 Fabian Schmieg (80.), 2:2 Robin Laudon (84.), 3:2 Robin Laudon (87.).