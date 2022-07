Fußball-Oberligist Großaspach strauchelt im Pokal bei Landesligisten

Böses Erwachen für den Regionalliga-Absteiger SG Sonnenhof Großaspach: In der zweiten Runde um den Fußball-Verbandspokal verabschiedete sich die SG mit der 2:3-Niederlage beim Landesligisten TSV Bad Boll aus dem Wettbewerb. Eine Runde weiter sind die TSG Backnang, der SV Fellbach und der TV Oeffingen.

Sieben Minuten fehlten bis zur Verlängerung im Pokal-Derby zwischen dem TV Oeffingen und dem SV Kaisersbach, dann erlöste Aristidis Perhanidis die Oeffinger mit dem 2:1-Siegtreffer. Er war bereits für die Führung verantwortlich gewesen. Auch beim 3:1-Sieg des Verbandsligisten SV Fellbach gegen den Landesligisten VfB Neckarrems gab’s einen Doppeltorschützen: Riccardo Scarcelli – wie auch beim lockeren 3:0-Erfolg des Oberligisten TSG Backnang beim Landesligisten VfR Heilbronn. Hier traf Marco Rienhardt zweimal.

Eine bittere Pleite musste der Oberligist SG Sonnenhof Großaspach einstecken: Nach der 2:0-Pausenführung beim Landesligisten TSV Bad Boll gab er die Partie aus der Hand und unterlag mit 2:3.

TSV Bad Boll – SG Sonnenhof Großaspach 3:2 (0:2). 0:1 Nico Engel (3.), 0:2 Dominik Salz (35.), 1:2 Yasin Cecük (47.), 2:2 Sven Sönmez (88.), 3:2 Meksud Colic (92.).

VfB Neckarrems – SV Fellbach 1:3. 0:1 Niklas Pollex (10.), 0:2 Riccardo Scarcelli (33.), 1:2 Robin Slawig (36.), 1:3 Riccardo Scarcelli (60.).

TV Oeffingen – SV Kaisersbach 2:1. 1:0 Aristidis Perhanidis (55.), 1:1 Aytac Uysal (77.), 2:1 Aristidis Perhanidis (83.).

VfR Heilbronn – TSG Backnang 0:3. 0:1 Marco Rienhardt (19.), 0:2 Marco Rienhardt (39.), 0:3 Marius Weller (90.).

Am kommenden Wochenende startet die Pflichtspielrunde in der höheren Liga. In der Oberliga muss die SG Sonnenhof Großaspach zum FC Nöttingen (Fr 19), die TSG Backnang erwartet den 1. Göppinger SV (Sa 14). Für den Verbandsligisten SV Fellbach geht’s zum Saisonauftakt am Samstag, 6. August (15.30 Uhr), zum TSV Berg. Die Partien der Rems-Murr-Teams in der Landesliga: TV Oeffingen – SG Opppenweiler-Strümpfelbach (So 15), TSV Heimerdingen – SV Allmersbach (So 15), FV Löchgau – SV Breuningsweiler (So 15), SV Kaisersbach – TSV Crailsheim (So 15.30).