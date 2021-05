Fußball-Regionalliga: Rainer Scharinger wird Trainer bei der SG Sonnenhof Großaspach

Rainer Scharinger wird die SG Sonnenhof Großaspach interimsweise als Cheftrainer in den verbleibenden fünf Partien der Saison in der Regionalliga Südwest betreuen. Der 54-jährige Fußballlehrer ist Verbandssportlehrer des Badischen Fußballverbands und sieht das ehrenamtliche Engagement beim Dorfklub als Freundschaftsdienst in einer für die SG schwierigen sportlichen Zeit.

Unterstützt wird der gebürtige Karlsruher dabei von Marcus Lauer, der als Co-Trainer fungieren und das Assistenzteam ergänzen wird. Scharinger war in der Vergangenheit als Trainer für den SV Sandhausen, den Bahlinger SC, den VfR Aalen, den Karlsruher SC sowie den SCR Altach tätig und arbeitete zuvor unter anderem als Co-Trainer unter Ralf Rangnick bei der TSG 1899 Hoffenheim. Seit 2014 ist Scharinger als Verbandssportlehrer beim Badischen Fußballverband angestellt und dort für die Aus- und Fortbildung der Trainer sowie die Talentförderung zuständig.

Stimmen

Michael Ferber, Vorstandsmitglied der SG Sonnenhof: „Ich möchte mich bei Rainer für seine große Bereitschaft und einen echten Freundschaftsdienst herzlich bedanken. Natürlich ist der Klassenerhalt so gut wie sicher, dennoch ist es für den ganzen Verein und alle SGler wichtig, sich in den letzten Partien so teuer wie möglich zu verkaufen. Ich freue mich deshalb sehr, dass Rainer hier nun als Cheftrainer verantwortlich ist.“

Rainer Scharinger: „Ich habe hier vor über 30 Jahren mein erstes Trainingslager mit dem KSC absolviert, kenne die Verantwortlichen bei der SG auch daher schon seit vielen Jahren und pflege freundschaftliche Verbindungen nach Aspach. Deshalb war für mich auch sofort klar, dass ich den Verein in dieser sportlich schwierigen Phase unterstützen werde. Für uns wird es in den verbleibenden Wochen nun vor allem darum gehen, dass wir zusammenhalten, an einem Strang ziehen und gemeinsam nochmal alles raushauen.“ SG sucht nach einer Übergangslösung