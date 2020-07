Gerade noch Fast-Absteiger, jetzt auf dem Weg in die Spitzengruppe? Der SV Fellbach beendete die abgebrochene Verbandsligasaison als Vorletzter, bleibt aber in der Liga, weil es coronabedingt keine Absteiger gibt. Jetzt meldet er ständig neue Topleute für den Kader 2020/21. Angefangen mit der Aufrüstung hat der SVF bereits im Winter. Ricardo Leonel Carvalho (29, Innenverteidigung) kam aus Spanien, hat aber auch schon in Portugal gespielt, Hakan Aslantas ist zwar bereits 34,