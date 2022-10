Fußball vom Wochenende: Schorndorfer Clubs führen Bezirksliga-Tabelle an

Ein Wochenende der Veränderungen: Im Fußballbezirk hat sich einiges an den Tabellenspitzen getan. Die SG Schorndorf und der TSV Schornbach überholten den FSV Waiblingen, der mit einem Unentschieden in Nellmersbach nicht die nötigen Punkte holte. In der Kreisliga A 1 besiegte Hertmannsweiler Zrinski Waiblingen im Topspiel und luchste den Waiblingern damit gleich die Tabellenführung ab. In der Kreisliga A 2 kämpfte sich der FC Welzheim beim TSV Althütte nach dem 0:2-Rückstand zurück und zeigte damit, dass sie zu Recht weiter die Tabelle anführen.

Bezirksliga. Ein Punkt in Nellmersbach reicht dem FSV Waiblingen nicht, um die Tabellenführung zu verteidigen. Der TSV Nellmersbach ging zweimal in Führung, zweimal war der FSV unter Zugzwang. Zur Halbzeitpause trennten sich die beiden Teams 1:1-Remis, Luca Trifo schoss die Hausherren in der 77. Spielminute in Führung. Erst in der Nachspielzeit gelang es Jens Strohm, der auch das 1:1 machte, zum 2:2 auszugleichen.

Damit ziehen aber die beiden Schorndorfer Mannschaften an den Waiblingern vorbei. Die SG Schorndorf ließ sich bereits am Samstagabend nichts nehmen und schickte den VfL Winterbach mit 4:1 nach Hause. Gianluca Tosto war der Glückliche, der mit drei Treffern erheblich zum Schorndorfer Erfolg beitrug, Patrick Rychlik traf für die Gäste und SG-Routinier Mathias Morys markierte das 4:1.

Gleich hinter dem neuen Spitzenreiter SG Schorndorf reiht sich punktgleich der TSV Schornbach. Der überrannte in der ersten Halbzeit regelrecht die Gastgeber vom TSV Sulzbach-Laufen. Bereits in der 26. Minute stand es 3:0 für die Gäste aus Schornbach. Marek Hähnel machte zwar den 1:3-Anschlusstreffer (41.), doch dann fielen in der zweiten Halbzeit innerhalb von drei Minuten drei Tore für die Schornbacher.

Aufsteiger Rudersberg ließ mit dem 4:0-Erfolg den SC Korb geschockt zurück. Wieder war es der Torschützenkönig der Kreisliga, Fabian Keinath, der zweimal traf, Jannik Traub und Niklas Wanek erhöhten die Führung des TSV Rudersberg. Die Korber Fußballer warten damit immer noch auf ihren ersten Saisonsieg.

SG Schorndorf - VfL Winterbach 4:1. 1:0 Gianluca Tosto (10.), 2:0 Gianluca Tosto (45.), 3:0 Gianluca Tosto (48.), 3:1 Patrik Rychlik (54.), 4:1 Matthias Morys (94.).

SV Fellbach II - SSV Steinach-Reichenbach 2:1. 1:0 Emre Cem Durak (50.), 2:0 Redon Elezi (67.), 2:1 Daniel Glück (76.).

SV Unterweissach - SV Steinbach 2:2. 0:1 Luis Stiegler (1.), 0:2 Talha Ünal (12.), 1:2 Andreas Grimmer (30.), 2:2 Jannis Scholz (70.).

TSV Nellmersbach - FSV Waiblingen 2:2. 1:0 Luis Alejandro Garcia Rioja (23.), 1:1 Jens Strohm (36.), 2:1 Luca Triffo (77.), 2:2 Jens Strohm (92.).

TSV Rudersberg - SC Korb 4:0. 1:0 Fabian Keinath (26.), 2:0 Jannik Traub (68.), 3:0 Niklas Wanek (73.), 4:0 Fabian Keinath (88.).

TSV Schwaikheim - SG Weinstadt 3:1. 0:1 Kujtim Sylaj (7.), 1:1 Steffen Griese (18.), 2:1 Robin Laudon (26.), 3:1 Florian Schweickhardt (47.).

TSV Sulzbach-Laufen - TSV Schornbach 2:6. 0:1 Timo Morawietz (6.), 0:2 Pascal Hasert (23.), 0:3 Dominik Kowalski (26.), 1:3 Marek Hähnel (41.), 1:4 Timo Morawietz (54.), 1:5 Kevin Mezger (56.), 1:6 Kevin Mezger (57.), 2:6 Daniel Köger (59.).

Kreisliga A 1. Im Topspiel der Kreisliga A 1 schießt sich der SV Hertmannsweiler mit einem deutlichen 3:0 gegen den bisherigen Spitzenreiter Zrinski Waiblingen zum Tabellenführer. Die beiden Teams lieferten sich ein Duell, in dem es die Mannschaften sich gegenseitig schwer machten. Erst in der Verlängerung der ersten Halbzeit machte Marco Schäffler den ersten Treffer. Dominik Vidovic (77.) und Markus Paul Matzke (96.) machten den Sack zu. Acht Gelbe Karten und ein Platzverweis aufseiten von Hertmannsweiler sprechen für sich - die Hausherren kämpften sich nach vorn und verwiesen Zrinski Waiblingen auf Rang drei.

Der Verfolger kommt aus Breuningsweiler. Die Landesligavertretung hat nach einem schlechten Start zur Aufholjagd angesetzt und sich von der frühen Führung der Gäste vom TSV Stetten nicht beirren lassen. Die Antwort kam prompt mit den Treffern von Rene Michael Huber und Michali Anessiadis, die noch vor der Halbzeitpause die Führung und den letztendlichen Sieg markierten.

Während der VfR Birkmannsweiler sich gegen Schmiden durchsetzte, patzte der SC Urbach beim SV Plüderhausen. Der TV Weiler/Rems unterlag dem SV Allmersbach II und Anagennisis Schorndorf und der TSV Miedelsbach trennten sich remis.

VfR Birkmannsweiler - TSV Schmiden 2:0.

Anagennisis Schorndorf - TSV Miedelsbach 2:2.

SV Breuningsweiler II - TV Stetten 2:1. 0:1 Stefan Schuster (4.), 1:1 Rene Michael Huber (16.), 2:1 Michali Anessiadis (42.).

SV Hertmannsweiler - KuSV Zrinski Waiblingen 3:0. 1:0 Marco Schäfler (48.), 2:0 Dominik Vidovic (77.), 3:0 Markus Paul Matzke (96.).

SV Plüderhausen - SC Urbach 3:1. 0:1 Nico Weber (26.), 1:1 Julian Leitlein (55.), 2:1 Kris Mario Brosig (72.), 3:1 Christos Stergiou (86.).

TV Weiler/Rems - SV Allmersbach II 2:3. 0:1 Timo Babic (9.), 1:1 Florent Duriqi (41.), 2:1 Florent Duriqi (56.), 2:2 Luca Rohrbach (85.), 2:3 Marco Mergenthaler (93.).

Kreisliga A 2. Lange sah es so aus, als hätte der TSV Althütte den Tabellenführer und Gast aus Welzheim im Griff. Steffen Bauer und Alexander Bretzler sorgten für die 2:0-Führung. Doch nach der Halbzeitpause wachte der FC Welzheim auf und kam erst so richtig in Fahrt. Innerhalb von drei Minuten schafften die Gäste den Ausgleich, in der 90. Minute nahm Carlos Widmann den Althüttern noch den einen Punkt.

Der FSV Weiler zum Stein schwächelte erneut. Nachdem Weiler erst vergangene Woche gegen Welzheim die 1:5-Niederlage einstecken musste, hat es der FSV nun mit einem Déjà-vu zu tun, wieder hieß es am Ende 5:1 für den Gegner. Zudem stand Weiler nach nur 21 Spielminuten nur noch zu zehnt auf dem Platz. Den späten und einzigen Treffer machte Joshua Oesterreicher in der 85. Minute.

FSV Weiler zum Stein - Türk. SC Murrhardt 1:5. 0:1 Yusufhan Öztürk (31.), 0:2 Yusufhan Öztürk (64.), 0:3 Murat Kalkan (68.), 0:4 Murat Kalkan (75.), 0:5 Arif Akgun (82.), 1:5 Joshua Oestreicher (85.).

TAHV Gaildorf - Gr. Alex. Backnang 3:3. 1:0 Alpay Yildiz (2.), 2:0 Labinot Gashi (30.), 3:0 Alpay Yildiz (42.), 3:1 Savvas Koumboulidis (59.), 3:2 Savvas Koumboulidis (94.), 3:3 Alain Haddad (97.).

TSV Althütte - FC Welzheim 2:3. 1:0 Steffen Bauer (32.), 2:0 Alexander Bretzler (46.), 2:1 Luka Benic (47.), 2:2 Nico Dyrska (50.), 2:3 Carlos Widmann (90.).

TSV Nellmersbach II - SV Allmersbach III 2:2. 1:0 David Nunn (12.), 2:0 Marco Disch (15.), 2:1 Lion Karsch (63.), 2:2 Benjamin Mayer (71.).

TSV Sechselberg - SV Steinbach II 2:3. 1:0 Lukas Krawtschuk (4.), 2:0 Marcel Schlichenmaier (17.), 2:1 Marco Dörfler (26.), 2:2 Marco Dörfler (35.), 2:3 Francesco Modolo (89.).

VfR Murrhardt - SKG Erbstetten 4:0. 1:0 Justin Moldenhauer (12.), 2:0 Muhammet Hamza Karadeniz (67.), 3:0 Jakob Kämmerling (78.), 4:0 Jakob Kämmerling (85.).