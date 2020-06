Fußballverband legt Saisonstarttermine fest

Die Unsicherheit bei den Fußballern war groß, zumindest teilweise hat der WFV nun Klarheit geschaffen. Der offizielle Saisonstart für die Meisterschaftsrunden der überbezirklichen Ligen erfolgt am Wochenende 22./23. August. Ebenso wurden sechs der noch ausstehenden sieben Partien im Verbandspokalwettbewerb der Männer terminiert. Der Rahmenterminkalender für die Saison 2020/21, so der WFV, werde Ende der Woche feststehen.

Der Staffeltag für die Oberliga findet am 27. Juli statt, für die Verbandsliga am 28. Juli, für die Landesliga, Staffel 1, am 29. Die Pokalspiele sollen am 1. August (Viertelfinale) und 8. August (Halbfinale) stattfinden. Das Finale ist noch nicht terminiert. Am 8. August soll auch bereits der nächste Verbandspokalwettbewerb bei den Männern starten.

Bei den Frauenwerden die restlichen Partien aus dem laufenden Pokal am 2. Augist (Achtelfinale), 9. August (Viertelfinale), 16. August (Halbfinale) und 23. Augst (Finale) gespielt. Der Wettbewerb 2020/21 startet am 30. August.