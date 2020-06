Der Ball ruht. Wann die Fußballer den Spielbetrieb wieder aufnehmen können, steht in den Sternen. Immer deutlicher aber zeichnet sich ab: Den Bezirk Rems-Murr in der aktuellen Form wird es in einigen Jahren nicht mehr geben. Rems-Murr-Kicker müssen auch gegen Teams aus Hohenlohe antreten.

Die Kommission Verbandsstruktur des Württembergischen Fußballverbands hat ihren Abschlussbericht vorgelegt und sich deutlich positioniert: „Um einen stabilen, ausgeglichenen und belastbaren