Gefährlicher Gegner für VfL-Handballerinnen im Aufstiegsrennen

Das Rennen um den Aufstieg in die 1. Handball-Bundesliga der Frauen spitzt sich vier Spieltage vor Schluss zu. Vier Teams dürfen sich Chancen ausrechnen – und wer hat die besten? „Das ist schwer zu sagen“, sagt Thomas Zeitz, Trainer des Tabellenführers VfL Waiblingen. „Ich denke, wir haben das schwierigste Programm von allen.“ Das indes müsse nicht zwangsläufig ein Nachteil sein. Schließlich müsse sein Team somit stets den Fokus aufs kommende Spiel behalten. Wie an diesem Samstag (18.30 Uhr/Rundsporthalle) gegen den starken und gefährlichen Aufsteiger ESV Regensburg. „Da kommt eine Menge Arbeit auf uns zu“, so Zeitz.

Gut erholt von Niederlage

Nach dem unglücklichen 35:36 im sogenannten Vier-Punkte-Spiel gegen den Verfolger HSV Solingen-Gräfrath hatte Thomas Zeitz vor dem Spiel in Ketsch „ein bisschen Angst“, dass die Niederlage in den Köpfen seiner Spielerinnen festsitzen könnte. Regelrecht begeistert war der Coach, wie gefestigt sich sein Team bei den Kurpfalz Bären präsentiert hat. Die 13:6-Führung nach 20 Minuten habe der Mannschaft Sicherheit verliehen, am Ende stand der recht souveräne 35:31-Sieg.

Weil der Tabellendritte Solingen überraschend mit 28:34 in Nürtingen verlor, hat der VfL seine vier Punkte Polster zurück. Dazwischen liegt, mit zwei Spielen und einem Verlustpunkt weniger als Waiblingen, FA Göppingen. Noch im Rennen sind auch die mit Solingen punktgleichen Füchse Berlin. Die könnten sich an diesem Samstag jedoch aus dem Wettbewerb verabschieden, sollten sie im Topspiel in Göppingen leer ausgehen. Der VfL dürfte mit einem Auge in die EWS-Arena blicken, denn bei einer Niederlage der Göppingerinnen verbesserten sich die Aussichten des VfL auf den direkten Aufstieg enorm.

Der Druck ist natürlich da

Doch wer aus dem Quartett hat nun die besten Karten auf den Direktaufstieg und wer auf den Relegationsplatz? Der Tabellenführer? Der Blick auf die restlichen Aufgaben hievt den VfL nicht eben in die Favoritenrolle. „Das ist Ansichtssache“, sagt Zeitz. Die beiden vorne platzierten Teams stünden natürlich unter Druck. „Der wird immer größer, das braucht man auch nicht wegzudiskutieren.“ Solingen-Gräfrath und Berlin könnten „schauen, was die da vorne so machen“.

Den recht großen Brocken, die der VfL Waiblingen im Vergleich zur Konkurrenz aus dem Weg räumen muss, gewinnt der Trainer auch einen positiven Aspekt ab. Damit behielten seine Spielerinnen die Spannung und würden nicht übermütig. Keine große Rolle spiele dabei der Heimvorteil. „Göppingen hat alle seine sechs Punkte zu Hause abgegeben, wir sechs von sieben.“

Starker Aufsteiger auf Rang fünf

Nicht nur deshalb ist für den VfL an diesem Samstag höchste Konzentration angesagt: Der ESV Regensburg spielt als Aufsteiger eine herausragende Runde und hat sich als Fünfter hinter dem Führungsquartett angedockt. Zu Recht, wie Thomas Zeitz findet. „Die Regensburgerinnen haben eigentlich alles“, sagt er. „Nur die Konstanz fehlt ihnen noch.“ Im Hinspiel musste sich Waiblingen beim 26:26 mit einem Punkt begnügen. „Wir brauchen hundert Prozent Leistung – vielleicht sogar ein paar mehr.“

Durch die Bank sehr gut besetzt sei das Team des erfahrenen Coaches Csaba Szücs, sagt Zeitz. Amelie Bayerl sei der Dreh- und Angelpunkt. Hinter Franziska Peter, mit 151 Toren auf Rang acht der Torschützenliste, sei seit Jahren die halbe erste Liga hinterher. Die Linkshänderin blieb ihrem Club aber stets treu. Enorme Probleme hatte der VfL im Hinspiel mit der groß gewachsenen Kreisläuferin Sarah Mustafic.

Zeitz hofft, dass seine Abwehr wieder gefestigter auftreten wird als in den jüngsten Spielen. „Bisher haben wir uns immer auf unsere Defensive verlassen können.“ Wenn sein Team nicht gut verteidige, „dann wird uns Regensburg aus der Halle schießen“.

Eine Option mehr hat der Trainer in der Offensive: Alina Ridder trainiert wieder. Weiterhin ausfallen dagegen wird Margot Bergfeld (Rückenprobleme).