Gesund, fit, gut gelaunt: Es passt beim Handball-Erstligisten VfL Waiblingen

Mit einem dreitägigen Trainingscamp sind die künftigen Erstliga-Handballerinnen des VfL Waiblingen in die Saisonvorbereitung gestartet, mittlerweile hat der Aufsteiger die ersten Einheiten in der heimischen Rundsporthalle hinter sich. „Ich bin sehr zufrieden“, sagt der Trainer Thomas Zeitz. Die Spielerinnen seien in einer sehr guten Verfassung aus dem Urlaub zurückgekehrt, die Leistungstests hätten den Spielerinnen sehr gute Werte bescheinigt. „Alle haben sich im Vergleich zu den jüngsten Auswertungen noch einmal verbessert. Keine Spielerin kam mit einer Baustelle hier an.“

Zum Auftakt ins Trainingscamp

Öfter mal etwas Neues. Das dachte sich Thomas Zeitz, als er sich Gedanken über den Ablauf und die Inhalte der Vorbereitung machte. „Ich wollte mal eine Saison anders beginnen und gleich mal drei Tage wegfahren“, sagt er. Das Trainingslager im unterfränkischen Großwallstadt stand ganz im Zeichen der Verbesserung der Athletik und des sogenannten Teambuildings. „Es hat alles wunderbar gepasst, von der Unterkunft im Sporthotel bis hin zu den Trainingseinheiten“, so Zeitz. Letztere hatten die beiden VfL-Athletiktrainer Matthias Treiber und Maurice Meister organisiert, der Coach war für die Team-Events zuständig.

Ganz vollständig war der Kader in Großwallstadt allerdings nicht. Einer der sechs Neuzugänge, Emma Hertha (vom Erstligisten HSG Blomberg-Lippe), spielte mit der deutschen U-20-Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Slowenien. Platz sieben sprang heraus, mit dem die Verantwortlichen des Deutschen Handball-Bundes zufrieden waren.

Die 19-Jährige führte ihr Team als Kapitänin aufs Spielfeld und hinterließ einen guten Eindruck. Im letzten Spiel, beim 29:27-Sieg gegen die Schweiz, gelangen der Linkshänderin vier Tore. Zuvor war sie beim 33:21 gegen Angola sogar achtmal erfolgreich gewesen. „Emma hat das sehr gut gemacht“, sagt Zeitz. Das Turnier sei eine wichtige Erfahrung für sie gewesen. Aufgrund einiger Ausfälle im Team musste Emma Hertha von ihrer angestammten Position im rechten Rückraum phasenweise auf die Mitte ausweichen. Weil sie nach der großen Belastung etwas müde gewesen sei, hat ihr der Trainer nach der WM ein paar Tage freigegeben. Am Dienstag stieg sie wieder ins Training ein.

Hammer in den Flitterwochen

Auch nicht im Trainingslager dabei war Caren Hammer, die ihre coronabedingt verschobenen Flitterwochen nachholte. Beim Lehrgang der U-18-Nationalmannschaft zur Vorbereitung auf die Ende Juli anstehende Weltmeisterschaft weilten die beiden jüngsten Neuverpflichtungen des VfL, Matilda Ehlert und Magdalena Probst (von der SG BBM Bietigheim). Beide schafften es in den endgültigen WM-Kader. Noch rund eine Woche werden sie am Vereinstraining teilnehmen, bevor’s direkt vom finalen DHB-Lehrgang nach Nordmazedonien geht.

„Der Rest des Kaders war bei uns“, sagt Thomas Zeitz. „Gesund, fit und gut gelaunt.“ Nach der Rückkehr aus Großwallstadt standen in der vergangenen Woche acht Trainingseinheiten in der Heimat an. Nach den Trockenübungen zu Beginn der Vorbereitung trainiert das Team seit einer Woche mit dem Ball – und auch dosiert mit Körperkontakt. „Wir bauen das nach der Pause langsam auf, da muss man vorsichtig sein“, sagt Zeitz.

Erste Testspiele im August

So wird's bis zu den ersten Testspielen auch noch eine Weile dauern. Vom 24. bis 31. Juli haben die Spielerinnen eine Woche Pause, erst danach wird das Spieltrikot übergestreift – zum ersten Mal am 6. und 7. August beim heimischen Kempa-Cup. Am Freitag, 12. August, steht ein Testspiel gegen Ketsch auf dem Programm. Tags darauf wartet im Rahmen des „Tags des Handballs“ der Zweitligist FA Göppingen, der in den Aufstiegsspielen knapp scheiterte. Am 18. August reist der VfL Waiblingen nach Schozach zum Testspiel, zwei Tage später misst sich der Aufsteiger beim Turnier in Halle an der Saale mit etlichen Erstligisten. Ein zweitägiges Trainingslager in Waiblingen am 27. und 28. August bildet den Abschluss der Testspielreihe. Sonntags geht’s erneut gegen Göppingen.

Die Generalprobe steigt am Freitag, 2. September, gegen den Ligakonkurrenten TuS Metzingen. In der ersten DHB-Pokalrunde zum Auftakt der Saison hat der VfL Waiblingen ein Freilos. Ernst wird's im ersten Pflichtspiel am Samstag, 10. September, gegen die Sport-Union Neckarsulm. Dann geht's zum Meister SG BBM Bietigheim.