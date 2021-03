Der Corona-Lockdown wurde verlängert bis zum 18. April. Mindestens. Niemand weiß, ob danach geöffnet wird, und wenn ja, in welchem Maße. Damit aber die Fußballer ihre Saison starten können und es überhaupt noch die Chance gibt, die Vorrunde über die Bühne zu bringen, müsste der Re-Start am 8./9. Mai erfolgen. Diesen Termin hat der WFV als letztmöglichen angegeben. Zuvor soll den Vereinen aber noch die Möglichkeit zu einer Mini-Vorbereitung gegeben werden: drei Wochen. Und die müsste am 19.