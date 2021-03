Seit Oktober 2020 pausiert der Amateursport. Kein Fußball, kein Handball, keine Leichtathletik, kein Turnen und auch sonst nichts, was zur Volksgesundheit beitragen könnte. Die Sportverbände des Landes appellieren deshalb nachdrücklich an die Ministerpräsidenten, beim Treffen am Mittwoch die Amateursportler nicht zu vergessen.

Fußballverbände sind sich einig

Die drei Präsidenten des Badischen, Südbadischen und Württembergischen Fußballverbandes haben sich mit einem