Es geht heiß her am kommenden Fußball-Wochenende: In der Bezirksliga und der Kreisliga A1 treffen sich die jeweiligen Spitzenreiter. Der TSV Nellmersbach empfängt am Sonntag, um 14.30 Uhr die SG Oppenweiler/Strümpfelbach. In der Kreisliga A 1 ist zum gleichen Zeitpunkt der SV Breuningsweiler II zu Gast beim TSV Schlechtbach. In der Kreisliga A 2 haben sich Kleinaspach und der FSV Weiler zum Stein schon einen guten Vorsprung verschafft.

Bezirksliga. Im