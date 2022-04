Während in der Fußball-Landesliga der TSV Schwaikheim seine Aufholjagd konsequent gegen Bietigheim weiterverfolgen will, müssen andere Rems-Murr-Teams aufpassen, nicht weiter in der Tabelle abzurutschen. Um den Klassenerhalt weiter kämpfen muss auch die SG Sonnenhof Großaspach in der Regionalliga. Im Endspurt kommt nun der Tabellenführer.

Regionalliga. SG Sonnenhof Großaspach 16. Platz, 33 Punkte) - SV 07 Elversberg (1. Platz, 70 Punkte/Freitag, 19 Uhr).