Grandioses Finale: VfL-Handballerinnen steigen auf

Der Song „Auf uns“ von Andreas Bourani, der am Samstagabend aus den Lautsprecherboxen in der Waiblinger Rundsporthalle dröhnte, hat ebenso hervorragend gepasst zur famosen Vorstellung der Waiblinger Zweitliga-Handballerinnen wie Queens Siegeshymne „We are the Champions“. Im letzten und entscheidenden Match um den Aufstieg in die erste Bundesliga spielte sich der VfL beim 43:25-Sieg (20:12) gegen den TV Aldekerk in einen Rausch – und der dürfte bei den Beteiligten noch ein paar Tage andauern.

Die Feierlichkeiten werden Samstagnacht wohl kaum zu Ende gegangen sein. Von 1978 bis 1984 hatten die Waiblinger Frauen in der höchsten deutschen Liga gespielt, 15 Jahre danach verpasste das Team um die späteren Nationalspielerinnen Nadine Krause und Maren Baumbach um ein einziges Tor die Rückkehr in Liga eins. In der kommenden Saison wird der VfL also wieder zu den besten 14 Frauenhandballteams in Deutschland zählen – und die Stadt Waiblingen hat mit dem VfL und dem TVB Stuttgart zwei Handball-Erstligisten.

Thomas Zeitz war auf alles vorbereitet nach dem großen Finale. „Wir haben es tatsächlich geschafft“, sagte der VfL-Trainer, wischte sich die Überreste der klebrigen Sektdusche aus dem Gesicht, eilte in die Kabine und kehrte mit einem frischen T-Shirt zurück. „Es kommt nicht oft vor, dass mir die Worte fehlen. Das ist der Wahnsinn.“

Um 19.22 Uhr gab’s kein Halten mehr. Nicht auf und nicht neben dem Spielfeld. Es passte alles: Ausgerechnet die überragende Sinah Hagen, die wie fünf weitere Spielerinnen zum letzten Mal das VfL-Trikot trug, erzielte den 43. und vorläufig letzten Waiblinger Treffer in der zweiten Bundesliga. Ihren individuellen Abschied hatte die Spielmacherin bereits in der 50. Minute während einer Auszeit via Hallendurchsage bekommen. Der klare Sieg und damit der Aufstieg war beim 35:21-Zwischenstand längst unter Dach und Fach.

Vom etwas zähen Start gegen den forsch startenden Tabellenletzten, nach sechs Minuten stand’s 2:3, ließen sich die Waiblingerinnen nicht verunsichern. Die Abwehr stand vom Start weg kompakt, und vorne wirbelte Sinah Hagen. Das 11:6 nach einer Viertelstunde war bereits das fünfte Tor der Spielmacherin. Nach und nach kamen auch ihre Kolleginnen in Fahrt, dem bedingungslosen Tempohandball des VfL waren die tapferen Gäste nicht mehr gewachsen. Mit einem Zwischenspurt zog Waiblingen zur Pause auf 20:12 davon. Damit war die Frage nach dem Sieger im Grunde geklärt.

Etwas holprig startete der VfL in die zweiten 30 Minuten (22:16/35.), doch die Spielfreude kehrte schnell zurück. Vanessa Nagler traf beim 28:18 (42.) zur ersten Zehn-Tore-Führung. Darauf indes ruhte sich das Zeitz-Team nicht aus. Begleitet von den Aufstiegsgesängen der Fans überrollte der VfL den Gegner mit Hochgeschwindigkeitshandball und servierte weitere – teilweise spektakuläre – 15 Tore in den letzten 18 Minuten.

VfL Waiblingen: Zec, Wunsch, Meißner; Sabljak, Nagler (5), Schraml (1), Hagen (9), Klingler (2), Brand (2), Hammer (2), Wulf (4), Bergfeld, Henkel (4), Ridder (1), Jäger (8), Pollakowski (5/1).

TV Aldekerk: Kothen, Cengiz, Leuf; Molderings (3), Verlinden (1), Huppers (1), Schütten, Mebel (1), Van Neerven, Nunnendorf (1), van Katwijk, Rottwinkel (2), Beugels (9/3), Korsten (7), Strunz.