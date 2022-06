Große Überraschungen zum Schluss

(sas). Freude und Leid lagen am letzten, entscheidenden Spieltag der Fußballligen im Bezirk, der einige Wendungen bereithielt, nah beieinander. Während die SG Weinstadt und die SPVGG Kleinaspach als Meister den direkten Aufstieg in die Bezirksliga feierten, vergab der FSV Weiler zum Stein seine Chance zum Aufstieg. Während Breuningsweiler II auf den zweiten Rang verwiesen wurde, mischt nun auch Rudersberg in der Relegation mit.

Bezirksliga. Große Überraschungen waren in der Bezirksliga am letzten Spieltag nicht zu erwarten. Aufsteiger SG Oppenweiler-Strümpfelbach feierte bereits am vorletzten Spieltag seine Meisterschaft, und da war auch bereits klar, dass der FSV Waiblingen um den Aufstieg in die Landesliga in der Relegation spielen wird. Trotzdem kannten beide Teams keine Gnade. Oppenweiler bewies beim Absteiger Hößlinswart, warum die SG den Meistertitel verdient hat. Die SG feuerte acht Tore ab, ließ keines zu. Ebenso rupfte der FSV Waiblingen den SSV Steinach-Reichenbach mit einem deutlichen 8:1.

Der TSV Nellmersbach revanchierte sich zum Abschluss noch einmal beim SV Unterweissach für die zwei Niederlagen im Hinspiel (2:3) und den Rauswurf aus dem Bezirkspokal (4:5). An diesem letzten Spieltag fegte er den SVU noch einmal mit 3:0 zu Hause vom Platz.

Energie versprühte auch die SG Schorndorf, die zu Hause gegen Korb noch einmal aufdrehte. 8:3 gewannen die Mannen rund um Routinier Sokol Kacani, der dazu drei Tore beisteuerte.

Kreisliga A 1. Eine überraschende Wendung gab’s an der Spitze der Liga. Der SV Breuningsweiler II, der an 27 von insgesamt 34 Spieltagen die Topposition besetzte, zog am letzten Spieltag nun den Kürzeren. Die SG Weinstadt verbannte den Tabellenprimus auf Rang zwei und somit auf den Relegationsplatz, wo Breuningsweiler nun auf den TSV Rudersberg treffen wird.

Die SG Weinstadt hatte vor dem letzten Spieltag lediglich einen Punkt Abstand vom Spitzenreiter SVB II. Mit dem 3:0-Sieg gegen die SV Remshalden II schaffte die SG, sich den Meistertitel zu holen. Den Nervenkitzel erhöhte die SG, als die Mannschaften mit einem torlosen Unentschieden in die Kabinen gingen. Doch dann drehten die Weinstädter auf. Dabei setzten sie Oliver Ehni so gekonnt in Szene, dass dem Mittelfeldmann ein Hattrick gelang. Der 23-Jährige schoss mit den Treffern in der 55., 65. und 72. Minute sein Team zum Aufstieg und Meistertitel.

Weg vom Relegationsplatz in die andere Richtung wollte unbedingt der TSV Leutenbach und erkämpfte sich beim Absteiger TSV Haubersbronn mit dem Ergebnis von 4:2 drei Punkte. Doch eine Rettung hätte nur dann funktioniert, hätte die Zweite aus Schwaikheim gepatzt. Die allerdings verputzte den SSV Steinach-Reichenbach II recht problemlos mit 6:0 und bleibt damit sicher in der Kreisliga A 1.

SG Weinstadt - SV Remshalden II 3:0. 1:0 Oliver Ehni (55.), 2:0 Oliver Ehni (65.), 3:0 Oliver Ehni (72.).

FSV Waiblingen II - VfR Birkmannsweiler 0:8. 0:1 Steffen Ebach (23.), 0:2 Meridon Samahodaj (34.), 0:3 Philipp Klöpfer (35.), 0:4 Philip Lagelstorfer (42.), 0:5 Meridon Samahodaj (47., FE), 0:6 Philipp Klöpfer (56.), 0:7 Meridon Samahodaj (61.), 0:8 Meridon Samahodaj (65.).

TSV Leutenbach - TSV Haubersbronn 4:2. 1:0 Stefano Carboni-Lämmle, 2:0 Visar Plakaj (28., FE), 3:0 Stefano Carboni-Lämmle (43.), 3:1 Stefan Baldassarre (51.), 4:1 Patrick Hega (62.), 4:2 Stefan Baldassarre (66.).

TSV Schlechtbach - TSV Schmiden 1:4. 0:1 Oliver Bach (15.), 0:2 Daniel Erhardt (23., ET), 1:2 Pascal Frenz (32.), 1:3 Mechele Adesso (40.), 1:4 Oliver Bach (55.).

SC Urbach - SV Plüderhausen 3:2. 0:1 Tobia Portolano (39.), 1:1 Valmir Thaqi (66.), 1:2 Harun-Fergan Sahin (78.), 2:2 Sven Weinschenk (90.), 3:2 Hadis Beshi (95.).

TSV Schwaikheim II - SSV Steinach-Reichenb. II 6:0.

TSV Miedelsbach - TSV Stetten 6:4.

Kreisliga A 2. Damit hätte der FSV Weiler zum Stein nicht gerechnet: Für die Mannschaft, die wochenlang Spitzenreiter der Kreisliga A 2 war und vor Saisonbeginn von der Konkurrenz als absoluter Favorit eingestuft wurde, ist aus dem Vorhaben Aufstieg in die Bezirksliga nichts geworden. Am letzten Spieltag rutschte der FSV auf Rang vier.

Im Topspiel gastierte Verfolger SPVGG Kleinaspach in Weiler und nutzte seine Chance, sich vom Relegations- auf den Spitzenplatz vorzuschieben. Bereits zur Halbzeit führten die Gäste 2:0. Kleinaspach ließ nicht locker, hatte die Hausherren bestens im Griff. Den Ehrentreffer für Weiler schoss Ilir Kurtulaj in der 70. Minute zum 1:3, Thilo Hesser legte aber fünf Minuten später noch einen drauf. Mit dem 4:1-Sieg kletterte Kleinaspach auf Rang eins und feierte den Meistertitel und Aufstieg in die Bezirksliga.

Eine Niederlage hätte für Weiler auch den Relegationsplatz bedeuten können, wäre da nicht der TSV Rudersberg, der sein Glück selbst in der Hand hatte. Mit dem 4:1-Sieg in Kirchberg machten die Rudersberger den Sack zu und sicherten sich die Relegation. Drei Tore gingen dabei auf das Konto von Toptorjäger der Liga, Fabian Keinath.