Große Ehre für Schorndorfer Ringer Jello Krahmer

(pm). Großer Bahnhof für die erfolgreichen Teilnehmer der deutschen Ringer-Meisterschaften im aktiven Bereich des ASV Schorndorf: In den Geschäftsräumen des Hauptsponsors Di Carlo Parkett & Fußbodentechnik in Urbach trug sich Jello Krahmer ins Goldene Buch der Stadt Schorndorf ein.

Viel Prominenz aus Politik und Gesellschaft war vor Ort. Für das Land Baden-Württemberg waren die Landtagsabgeordneten Petra Häffner und Christian Gehring gekommen. Für die Stadt Schorndorf gaben sich der Oberbürgermeister Bernd Hornikel, der erste Bürgermeister Thorsten Englert sowie die Stadträte Tim Schopf und Silke Olbrich die Ehre.

In seiner Rede hob der ASV-Sportvorstand Sedat Sevsay hervor, dass der ASV in diesem Jahr im Nachwuchs- und Aktivenbereich auf nationaler Ebene bereits sieben Medaillen gewonnen hat. Der Oberbürgermeister Bernd Hornikel lobte nicht nur die sportlichen Leistungen der Schorndorfer Athleten, sondern auch die vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer. Im Mittelpunkt stand auch der Eintrag ins Goldene Buch der Stadt Schorndorf für Jello Krahmer, mit dem die Stadt Krahmer als Botschafter der Region würdigte.

Erfolge der ASV-Ringer: Deutsche Meisterschaft 2022 der Junioren (U20) im griechisch-römischen Stil in Neuss (zwei Medaillen): 55 kg Georgios Scarpello: 1. Platz (Bilanz: 4 Kämpfe, 4 Siege, 36:2 Wertungspunkte); 60 kg Luca Moosmann: 3. Platz. Deutsche Meisterschaften der Männer im Freistil in Riegelsberg (eine Medaille): 70 kg: 3. Platz Shamil Ustaev. Deutsche Meisterschaften der Männer im griechisch-römischen Stil in Frankfurt an der Oder (drei Medaillen): 60 kg Georgios Scarpello: 3. Platz; 60 kg Luca Moosmann: 9. Platz; 87 kg Nico Brunner 2. Platz; bis 130 kg Jello Krahmer: 1. Platz (Bilanz: 4 Kämpfe, 4 Siege, 32:1 Wertungspunkte).