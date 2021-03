Drei Siege nacheinander, mehr haben die Zweitliga-Handballerinnen des VfL Waiblingen in dieser Saison noch nicht geschafft. Das soll sich nun ändern: Gewinnt das Team das Heimspiel gegen Werder Bremen, wäre der vierte Erfolg in Serie eingefahren. Allerdings reisen die Gäste mit großem Selbstbewusstsein an.

VfL Waiblingen (6. Platz, 18:14 Punkte) – SV Werder Bremen (9. Platz, 13:21 Punkte; Samstag, 18.30 Uhr). Unter der Woche gab’s enttäuschende Nachrichten für den