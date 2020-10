Der Handball-Verband Württemberg will es so: Bei einem Spiel mit mindestens einer Mannschaft aus einem Corona-Risikogebiet sollen die Vereine entscheiden, ob die Partie abgesetzt wird. Am Wochenende wird sich zum ersten Mal zeigen, wie sich die Regelung auswirkt. Prognose: nicht gut.

Angesichts der zahlreichen Ausfälle am vergangenen Spieltag hatte der HVW reagieren müssen. Am Mittwochmorgen hatte es bereits Gerüchte gegeben, in welche Richtung die Reise gehen soll. Und am Nachmittag