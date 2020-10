Handball-Chaos: Zahlreiche Absagen, auch Zweitligist VfL Waiblingen spielt nicht

Kaum hat der Handball-Verband Württemberg beschlossen, die Vereine selbst entscheiden zu lassen, ob sie spielen oder nicht, da geht das Chaos auch schon los. Es gibt eine ganze Latte an Absagen fürs Wochenende, auch mit Rems-Murr-Beteiligung. Doch außerhalb des Zuständigkeitsbereiches des HVW spitzt sich die Lage ebenfalls zu. Unter anderem ist das Zweitligaspiel des VfL Waiblingen abgesetzt worden.

Beim Gegner HSV Solingen-Gräfrath gibt es Corona-Verdachtsfälle. Deshalb fällt die für Samstagabend angesetzte Partie der Handballerinnen flach. Der VfL Waiblingen ist an diesem Wochenende von Absetzungen besonders betroffen. Bereits am Donnerstag hatte festgestanden, dass die Frauenmannschaft des VfL Waiblingen II in der Württembergliga zwangsfrei haben würde. Am Freitag erhielten auch die Waiblinger Männer eine enttäuschende Nachricht: Württembergliga-Gegner TSV Wolfschlugen hat die Begegnung abgeblasen. Weiter auf ihren Saisonauftakt in der Württembergliga warten müssen die Handballerinnen der SF Schwaikheim. Gegner HC Schmiden/Oeffingen beziehungsweise der TSV Schmiden hat entschieden, alle seine Mannschaften nicht spielen zu lassen.

Es kommen ständig neue Spielabsetzungen hinzu. Vermeldet werden sie auf der Homepage des HVW (hvw-online.org) unter dem Menüpunkt „Spielbetrieb“.