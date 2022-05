Handball-Landesliga: Frauen der SG Weinstadt feiern Titel und Aufstieg

(pm). Riesenjubel bei den Handballerinnen der SG Weinstadt: Das von Nadir Arif gecoachte Team ist als Meister von der Landesliga in die Verbandsliga aufgestiegen. Zwar verlor es das Spitzenspiel in der Staffel 2 beim SV Stuttgarter Kickers mit 20:21 (8:10). Doch aufgrund des insgesamt gewonnenen direkten Vergleichs blieb die SG Weinstadt in der Tabelle trotz Punktgleichheit vorne.

Spannender hätte das Saisonfinale nicht sein können: Die beiden mit Abstand besten Mannschaften der Liga trafen im letzten Saisonspiel aufeinander. Es ging um die Meisterschaft und den damit verbundenen Aufstieg in die Verbandsliga. Um vorne zu bleiben, hätte die SG mit vier Toren verlieren können.

Dem Anlass entsprechend fuhr das Weinstädter Team mit einem extra organisierten Bus nach Möhringen. Hinzu kamen zwei voll besetzte Fanbusse. Zahlreiche weitere Fans reisten mit dem Auto an, um ihre Mannschaft vor Ort zu unterstützen.

Kulisse in Möhringen beeindruckt: Stuttgarter Kickers und SG Weinstadt starten nervös

Der Start in die Partie verlief bei beiden Teams etwas holprig. Die Spielerinnen waren angesichts der beeindruckenden Kulisse sichtlich nervös. Es dauerte fünf Minuten bis zum ersten Tor für das Heimteam. Alena Müller glich postwendend aus. Bis zum 5:4 durch Emilia Ciontoiu war das Spiel sehr eng. Dann sorgten zwei weitere Tore der Heimmannschaft zum 7:4 für die erste Drei-Tore-Führung.

Lisa Berkhemer verkürzte für Weinstadt auf 5:7, doch die Kickers zogen in der Folge auf 10:5 davon (24.). Die Mannschaft der SG zeigte Moral und kam dank der Treffer von Proft, Berkhemer und Wilhelm sowie einiger Paraden der starken Torhüterin Sabrina Hahn bis zur Halbzeit auf 8:10 heran. Die Zuschauer durften sich auf eine spannende zweite Hälfte freuen.

SG Weinstadt lässt sich nicht abschütteln

In die startete das Heimteam besser. Mit dem 12:8 verschaffte es sich wieder etwas Luft. Die Weinstädterinnen ließen sich aber nicht abschütteln und kämpften sich zurück ins Spiel. Nach dem 10:13 und 13:15 gelang Lena Proft in der 48. Minute der verdiente Weinstädter Ausgleich. Zwei Minuten später traf Julia Haselwander zur ersten und einzigen Führung für die SG in der zweiten Hälfte. Die Stimmung auf der Tribüne erreichte einen Höhepunkt.

Auch wenn in den folgenden Minuten einige Chancen liegengelassen wurden, ließ das Team der Trainer Nadir Arif und Kai Franke in Sachen Meisterschaft nichts mehr anbrennen. Trotz der ersten Saisonniederlage (20:21) war der hochverdiente Aufstieg unter Dach und Fach.

Nun kannte der Jubel keine Grenzen mehr. Die Mannschaft ließ sich von den mitgereisten Weinstädtern gebührend feiern.