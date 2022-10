Handball-Oberliga: Der TV Bittenfeld II holt die Punkte in der Ferne

In der Handball-BWOL gewann der TV Bittenfeld II sein Duell beim Aufsteiger TV Knielingen deutlich. Der VfL Waiblingen tat sich zu Hause vor allem in der zweiten Halbzeit schwer und Heiningen gewann das Duell. Das Spiel der Frauen der SV Hohenacker-Neustadt gegen die HSG Stuttgart/Metzingen II wurde abgesagt.

Oberliga. Männer. TV Knielingen - TV Bittenfeld II 32:46 (16:22). Der TV Bittenfeld II hat eine konzentrierte Leistung abgeliefert und gewann das Auswärtsspiel gegen den TV Knielingen mit einer überzeugenden Leistung und dem Ergebnis von 46:32.

Sicherlich noch euphorisiert durch den Heimsieg am vergangenen Wochenende gegen Großsachsen und trotz einer hektischen Anfahrt, gelang es dem TVB II, auf voller Spur zu überzeugen, und er gewann beim Aufsteiger TV Knielingen deutlich. In den ersten 13 Minuten nach dem Anpfiff blieb das Spiel zuerst noch recht ausgeglichen. Doch die Bittenfelder, die sich zum Ziel gesetzt hatten, die Knielinger mit hohem Tempo unter Druck zu setzen, konnten dies dann auch erfolgreich umsetzen. Durch den Treffer von Kapitän Ali Bischoff (7.) übernahm der TVB zum ersten Mal in der Partie die Führung und gab sie daraufhin nicht mehr ab.

Torhüter Fabian Bauer ebenfalls Torschütze

Doch die Knielinger hielten immer wieder dagegen und der TVB konnte sich nicht höher absetzen. Allerdings ging das Konzept der Gäste auf und sie kamen durch schnelle Kreuzungen immer wieder zu freien Würfen und gingen mit einem Drei-Tore-Lauf zum zwischenzeitlichen 13:10 in Führung. Im weiteren Spielverlauf ließen die Bittenfelder dem Gastgeber keine Chance und zogen immer weiter davon. Auch Torhüter Fabian Bauer, der den verletzten Nick Lehmann gut vertrat, konnte sich in die Torschützenliste eintragen und den Vorsprung des TVB auf sechs Tore vergrößern. Diesen Vorsprung konnte man beibehalten und ging mit 22:16 in die Pause.

Leistung des TVB II bleibt hoch

Auch in der zweiten Halbzeit war das Team von Trainer Jörg Ebermann hellwach, erwischte einen guten Start und baute durch die Tore von Dalio Uskok (31.) und Michael Seiz (32.) den Vorsprung weiter aus. In der Abwehr zwang der TVB den Gegner oft zu Fehlern und erzielte durch viele Ballgewinne einfache Tore. Der TVB hielt auch im Positionsangriff das Tempo hoch und generierte so viele gute Chancen. Die Bittenfelder ließen nicht nach und gaben Vollgas über die volle Distanz. Finn Eberle (58.) und Fabian Lucas (59.) unterstrichen mit ihren Toren den überzeugenden Auftritt des TVB noch einmal.

TV Bittenfeld II: Bauer (1), Sdunek; Bacani (4), Traub (2), Uskok (5), Eckert (1), Eberle (3), Mauch (6), Winger, Widmaier (2), Hoffmann, Bischoff (3), Seiz (10), Lucas (5), Porges (2), Wissmann (2).

VfL Waiblingen - TSV Heiningen 1892 25:28 (14:10). Zu Beginn sah alles zuversichtlich aus, doch dann brach der VfL Waiblingen mehr und mehr ein und verlor das Heimspiel gegen den TSV Heiningen mit 25:28. 14:9 führten die Tiger in der 27. Spielminute, zeigten eine sehr reife Vorstellung, beherrschten die Begegnung und hatten die Gäste sicher im Griff. Doch der durch Verletzungen und Krankheiten stark ausgedünnte Waiblinger Kader trudelte in eine Schwächephase, Trainer Tim Baumgart konnte kaum reagieren und Heiningen fand nicht nur zurück ins Spiel, sondern dominierte die Partie zusehends.

Erste Halbzeit gut begonnen

In den sehr torreichen Anfangsminuten trafen beide Teams scheinbar nach Belieben. 7:7 stand es bereits in Minute elf. Während sich der VfL auf seine bärenstarken Außenspieler Mark Leinhos und Niklas Leukert verlassen konnte, trafen für den TSV vor allem seine wurfgewaltigen Rückraumspieler. Danach steigerte sich die Waiblinger Abwehr und die Einwechslung von Torhüter Yannick Seeger erwies sich als genialer Schachzug. Seeger parierte ein halbes Dutzend Bälle und die Tigers zogen durch Treffer von Leinhos, Robin Stöhr und Sascha Laurenz binnen 13 Minuten auf 13:8 davon. Mit letzter Kraft rettete sich der VfL mit einem 14:10 in die Halbzeitpause.

Es gelang aber offensichtlich nicht, die Energiespeicher aufzufüllen. Überhaupt nichts mehr wollte im Angriffsspiel gelingen und auch die Abwehr bekam so gut wie keine Hände mehr an einen Ball. Zwei Treffer von Kreisläufer Marco Kolotuschkin hielten die Remstäler noch etwas im Spiel. Das 18:17 vom eigentlich verletzten und nur im Angriff eingesetzten Lukas Baumgarten sollte jedoch die letzte Waiblinger Führung bedeuten. Heiningen zog scheinbar mühelos auf 24:20 davon. Auch das Torhüterduell in der zweiten Hälfte gewann der TSV eindeutig. Erst in den Schlussminuten funktionierte beim VfL wieder das vorzügliche Spiel über Außen und der elffache Torschütze Leinhos verkürzte den Rückstand immer wieder auf drei Treffer, doch mehr war nicht mehr drin.

VfL Waiblingen: Seeger, Rica-Kovac; Westner, Kolotuschkin (2), Leinhos (11/1), Ader, Stöhr (3), Specic, E. Prasolov, Laurenz (2), Leukert (5/1), Baumgarten (2), A. Prasolov, Eilers.