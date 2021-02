Schade, aber alternativlos: So kommentieren Trainer von Rems-Murr-Mannschaften den nun beschlossenen endgültigen Abbruch der Handball-Saison von der Oberliga abwärts. Die Entscheidung der Verbände hatte sich schon lange angedeutet.

Nach einer Sitzung gab der Handball-Verband Württemberg am Donnerstagabend eine Pressemitteilung heraus. So liest sie sich im Wortlaut: „Mit den jüngsten Ergebnissen aus dem Bund-Länder-Treffen zu Corona am Mittwoch ist auch eine Entscheidung für den