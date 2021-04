In Sachen Aufstieg in die 3. Liga sind zwei Einigungen erzielt worden: Der TV Bittenfeld II wird auch künftig in der Baden-Württemberg-Oberliga spielen und der TSV Neuhausen/Filder aufsteigen.

Laut dem Ausschussmitglied der Handballabteilung des TVB Rainer Heib hatten die an Liga drei interessierten Vereine, TSV Neuhausen/Filder, SG Köndringen-Teningen, TSG Söflingen und Bittenfeld, beim Kultusministerium nachgefragt, ob eine Aufstiegsrunde noch möglich sei. „Aber es