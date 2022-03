Tabellenführer zu sein ist schön. Doch acht Spieltage vor Schluss ist der erste Platz nichts wert. Die Zweitliga-Handballerinnen des VfL Waiblingen müssen hochkonzentriert bleiben. In der Partie beim Angstgegner TSV Nord Harrislee sollen anders als in der Vorrunde zwei Punkte her. Allerdings könnte das Spiel coronabedingt ausfallen.

{element}

TSV Nord Harrislee (10. Platz, 17:23 Punkte) – VfL Waiblingen (1. Platz, 39:5 Punkte; Samstag, 2. April, 17.30 Uhr). Mit dem