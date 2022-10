Handballerinnen des VfL Waiblingen werden überrannt

Am Ende gab es für den Aufsteiger VfL Waiblingen in der Auswärtspartie bei der HSG Blomberg-Lippe doch noch eine deutliche 19:35-Niederlage. Denn nach einer sehr ordentlichen ersten Halbzeit (16:12 für die HSG), in der die Tigers mit vier Pfosten- und Lattentreffern auch noch reichlich Pech hatten, wurde der VfL im zweiten Durchgang vom Tempogegenstoßspiel des Gastgebers überrannt.

30 Minuten lang war Waiblingen ein ebenbürtiger Gegner und ließ aus dem Positionsspiel der HSG mit einer guten Abwehrarbeit und der starken Torhüterin Celina Meißner nur wenig Möglichkeiten zu. Die Angriffe wurden geduldig ausgespielt, und auch in Zeitspielnot behielt vor allem Vanessa Nagler einen kühlen Kopf.

Beim Zwischenstand von 7:7 versäumte es der VfL jedoch, erstmals selbst in Führung zu gehen. Auf der Gegenseite legte eine überragende Blomberger Torhüterin Melanie Veith mit mehreren Paraden in Folge die Basis für das gefürchtete Tempogegenstoßspiel der HSG, die auf 10:7 davonzog. Die Gäste indes haderten auch noch mit ihrem Wurfpech - insgesamt viermal landete der Ball innerhalb weniger Minuten am Blomberger Gebälk statt im Netz. Dennoch war Waiblingen beim 12:16-Halbzeitrückstand noch auf Schlagdistanz.

Acht Tore Unterschied

Doch die Hoffnungen, etwas Zählbares aus Blomberg mitzunehmen, schwanden schnell. Der VfL-Angriff agierte zu hektisch und lud die HSG zum Konterspiel ein. Nur 90 Sekunden nach dem Wiederanpfiff führte der Gastgeber schon mit 18:12. Drei weitere Paraden von Voith später, inklusive eines gehaltenen Siebenmeters, lagen schon acht Tore Differenz zwischen den beiden Teams (21:13).

Die VfL-Handballerinnen haben noch viel zu lernen

„Es ist ein immenser Unterschied zwischen der 1. und der 2. Liga. Das muss mein Team noch lernen und ist meine Aufgabe für die nächsten Wochen“, resümierte der Waiblinger Trainer Thomas Zeitz nach Spielende. „Wir verlieren in der zweiten Halbzeit zu schnell den Kopf, schließen die Angriffe zu überhastet ab und laufen gegen einen solch schnellen Gegner ins offene Messer.“

Umgekehrt war naturgemäß der Blomberger Trainer mit dem ersten Durchgang sehr unzufrieden. „Da kommen wir kaum ins Tempogegenstoßspiel und machen im Angriff zu viele einfache Fehler. In der zweiten Halbzeit lassen wir in der Abwehr dann nur noch wenig zu und können unsere Schnelligkeit ausspielen.“

Die bekam der VfL noch leidvoll zu spüren, zumal die eingewechselte HSG-Torhüterin nahtlos an die starke Leistung von Zoe Ludwig anknüpfte. Blomberg zog Tor und Tor davon und jubelte am Ende über einen klaren 35:19-Erfolg, der sich so zur Halbzeit noch nicht angedeutet hatte.

Zwei Heimspiele in Folge

Für den VfL geht es nun mit zwei Heimspielen weiter. Am 15. Oktober (20 Uhr) kommt zunächst die Sport-Union Neckarsulm zum Zweirundenspiel um den DHB-Pokal, eine Woche (22. Oktober, 18.30 Uhr) später gastiert der Thüringer HC zur Erstliga-Partie in der Waiblinger Rundsporthalle. Zwei weitere Gelegenheiten, den Lernprozess für den Aufsteiger zu beschleunigen.

HSG Blomberg-Lippe: Zoe Ludwig, Melanie Veit; Laura Rüffieux (7), Ann Kynast (3), Laetitia Quist (3), Lisa Frey (1), Nieke Kühne (6), Lisa Rajes, Merle Pauser, Emelyn Van Wingerden (4), Nele Franz (4/4), Malina Marie Michalczik (1), Alexia Hauf (4), Mina Ziercke (2).

VfL Waiblingen: Branka Zec, Svenja Wunsch, Celina Meißner; Vanessa Nagler (4), Magdalena Probst (1/1), Matilda Ehlert (2), Lena Klingler (2), Samira Brand (1), Caren Hamer (2), Emma Hertha (2), Kimberly Gisa, Leonie Henkel (1), Vivien Jäger (2), Rabea Pollakowski, Lara Eckardt (2).