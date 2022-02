Leichtathletik. Die Welzheimerin Hanna Klein (LAV Tübingen) ist bei den Deutschen Hallenmeisterschaften in Leipzig ihrer Favoritenrolle gerecht geworden: Über die 3000 Meter siegte sie überlegen in 8:51,18 Minuten und feierte damit ihren dritten Hallentitel in Serie. Zweite wurde Lea Meyer (ASV Köln/ 9:06,64).

Die Remshaldenerin Lilly Kaden (LG Olympia Dortmund) schaffte es am Samstag über die 60 Meter ins Finale und belegte dort in 7,44 Sekunden den achten Rang.