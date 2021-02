(gni/kas). Großer Erfolg für Hanna Klein und ihren Partner Marcel Fehr. Das Welzheimer Duo sicherte sich bei den deutschen Leichtathletikmeisterschaften in der Dortmunder Helmut-König-Halle Platz eins beziehungsweise zwei über 3000 Meter. Nicht so gut lief es für Alina Kenzel. Die Kugelstoßerin vom VfL Waiblingen, die derzeit ihre Technik umstellt, kam nur auf Platz sieben. Im Vorjahr hatte sie den Titel sowohl in der Halle als auch im Freien geholt.

Hanna Klein hat das Rennen sicher