Am Samstag geht es für den ASV Schorndorf um den Einzug in die Runde der besten vier deutschen Ringer-Teams. Um 19.30 Uhr startet der Viertelfinal-Rückkampf beim SC Kleinostheim, den der ASV am vergangenen Wochenende in eigener Halle mit 14:8 besiegen konnte. Das Team, das in Addition beider Kämpfe am Ende die Nase vorn hat, zieht in das Halbfinale gegen den ASV Mainz oder den KSV Köllerbach ein.

{element}

„Das Sechs-Punkte-Polster, mit dem wir in den Rückkampf gehen, ist schon