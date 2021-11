Fußball. Spannend wird das Fußball-Wochenende im Rems-Murr-Kreis bereits am Samstagabend in der Bezirksliga, wenn Schorndorf den VfL Winterbach empfängt. In der Kreisliga A 1 duellieren sich die Tabellennachbarn. Im vorderen Tabellendrittel könnte sich an diesem Spieltag einiges tun.

Bezirksliga. Die SG Schorndorf und der VfL Winterbach eröffnen das Bezirksligawochenende am Samstagabend. Für die Schorndorfer läuft es momentan nicht