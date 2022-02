(pm). Das Topspiel der Handball-Württembergligen findet am frühen Samstagabend in der Rundsporthalle in Waiblingen statt. Da empfängt die Zweite des VfL die SF Schwaikheim. Zuschauer können sich auf ein spannendes Duell freuen, schließlich trennen die beiden Teams gerade einmal zwei Tabellenplätze. Die Chancen für die Männer des VfL Waiblingen gegen die HSG Albstadt stehen gut, die des TSV Alfdorf/Lorch beim TV Neuhausen sehen hingegen nicht ganz so rosig