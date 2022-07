Hochkarätiges Teilnehmerfeld beim internationalen Tennisturnier in Waiblingen

(alp). Am Samstag startet die 47. Auflage des internationalen Jugendturniers um den Academy Cup beim Tennis-Club Waiblingen (TCW). Eine Woche lang versuchen über 300 Teilnehmer der Altersklassen U 14 und U 16, Punkte für die Rangliste von Tennis Europe zu ergattern. Spannende und hochklassige Matches sind garantiert.

Der Turnierdirektor Peter Hagedorn ist von seinem Teilnehmerfeld begeistert: „Unsere Felder sind hochklassig besetzt – mit Spitzenspielern aus ganz Europa und der Welt“, sagt er. Die deutsche Serie mit Waiblingen, Ulm, Augsburg und zum Abschluss Renningen sei sehr attraktiv – „auch für Nationalteams, die sich gemeldet haben“.

Etliche Nationalmannschaften am Start

So kommen Nationalmannschaften aus Australien, Schweiz, Norwegen, Schweden, Spanien, Belgien, Frankreich, Brasilien an die Rems. Auch das deutsche Team hat sich angemeldet. Mit dabei auf der Meldeliste stehen auch Teilnehmer aus Russland und Weißrussland, die allerdings unter neutraler Flagge starten – gemäß den Vorgaben der Tennisorganisationen. Gemeldet haben auch noch Spieler aus Japan, Mexiko und Argentinien.

In die Hauptfelder kommen jeweils 64 Starter. Bei den Mädchen bis 16 Jahren allerdings gibt es keine Qualifikation, während bei den Jungs derselben Klasse 60 in der „Quali“ um acht Plätze im Hauptfeld am Samstag und Sonntag kämpfen.

Sehr stark besetzt ist etwa das Feld der Mädchen U 14 mit der an Nummer eins gesetzten Tatiana Cantos Siemers vom Blau Weiß Höveler TC, die Nummer 55 in Europa. Hier hat auch die frischgebackene Deutsche Meisterin Mariella Thamm vom TEC Waldau gemeldet. Die Urbacherin Franziska Eul spielt mit einer Wildcard im Hauptfeld. Bei der U 16 führt die Russin Anna Pushkareva (TE-Rangliste 90). Die Schorndorferin Louanne Djafari kam direkt ins Hauptfeld.

Wildcards für Rems-Murr-Spieler

Noch stärker sind die Hauptfelder bei den Jungs. Bei der U 14 steht die Nummer sieben von Europa, der Russe Savva Rubkin, auf Platz eins vor dem Kasachen Damir Zahalgarsway, Nummer 44 TE. Hier gab Turnierchef Peter Hagedorn seinem Waiblinger Vincent Eckl eine Wildcard für das Hauptfeld, ebenso Paul Kappes aus Schorndorf und Djordic Abazic aus Weinstadt.

Zwei Polen führen das U-16-Feld an: Bruno Kokot (TE 20) und Mattheusz Lange (TE 41). In dieser Konkurrenz ist der TC Waiblingen stark vertreten durch Spieler, die mit Wildcard ins Hauptfeld gekommen sind: Noah Held, Jannik und Patrik Knödl sowie Luca Singer.

Supervisor für das TE-Turnier am Alten Neustädter Weg ist wie seit Jahren der Ungar Karoly Izmendi, seine Kollegin Gisela Stecher vom TCW ist Oberschiedsrichterin beim parallel laufenden nationalen Jugendturnier der Klassen U 10 bis U 18, das von Donnerstag bis Sonntag ausgetragen wird. Spielbeginn ist jeweils um 10 Uhr – falls das Wetter keine Kapriolen schlägt. Alle Finalspiele sind am Sonntag, 24. Juli, auf 11 Uhr terminiert. Am kommenden Wochenende stehen die Qualifikationsspiele auf dem Programm, am Montag wird die erste Runde Hauptfeld bei den Junioren ausgetragen, am Dienstag starten die Juniorinnen.

Auch der TCW ist gut gerüstet für sein internationales Turnier. Die Mannschaft im Turnierbüro steht, die Verpflegungsstände für Spieler und Besucher sind eingerichtet, der Fahrdienst organisiert. Dazu gibt es für Kinder und Jugendliche ein attraktives Rahmenprogramm auf der Anlage mit 18 Sandplätzen auf dem Oberen Rosberg.