(bmü). Hochspringerin Jördis Kriegel von der SV Winnenden hat bei den süddeutschen Hallenmeisterschaften in Frankfurt-Kalbach geglänzt. Es gab Silber im Hochsprung der Frauen. Bei den Männern sicherte sich Luis Schaich (SV Winnenden) Bronze über 400 Meter. Eine Silber- und eine Bronzemedaille ging in der U 18 an die Winterbacher Läuferin Emma Hetzinger (LG Filstal).

Die Halle in Kalbach war für Jördis Kriegel ein besonders gutes Pflaster. Die Winnenderin meisterte im Hochsprung der