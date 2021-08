Zehn Monate Zwangspause haben nun ein Ende. Am Wochenende wird endlich wieder der Ball in der Bezirksliga sowie in den Kreisligen rollen. Nach dieser langen Wettkampfunterbrechung weiß keine Mannschaft so richtig, wo sie steht. Folglich fällt es im Vorfeld schwer, auszumachen, welche Teams in der Bezirksliga, der Kreisliga A I und A II sowie der Kreisliga B I die besten Chancen haben, Meister zu werden.

Sollten alle Mannschaften ähnlich gut mit den speziellen Bedingungen