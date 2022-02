Maximilian Löw, Mona Sing und Noah Sing von der SV Winnenden sind in den Nationalkader des Deutschen Rollsport- und Inlineverbands berufen worden. Sie hoffen auf einen Start bei den World-Skate-Games im November in Argentinien.

Die Winnender Spitzensportler haben trotz Pandemie immer trainiert – im Lockdown Anfang 2021 alleine oder in Kleingruppen und mit Ausnahmegenehmigungen. Ihr Training haben sie in monatlichen Trainingsberichten an den Bundestrainer dokumentiert. Der