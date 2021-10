Die Handballerinnen der SV Hohenacker-Neustadt verblüffen in der Baden-Württemberg-Oberliga mit Topleistungen. Nach drei Spieltagen in der Saison 2021/22 steht der Aufsteiger mit 6:0 Punkten an der Tabellenspitze. Warum das Ziel für die Mannschaft aber weiterhin nur Klassenverbleib heißt, erklärt Trainer Frank Gehrmann im Gespräch.

{element}

Herr Gehrmann, Ihre Mannschaft hat in der neuen Liga einen tollen Start hingelegt: 31:25 gegen Nürtingen II, 28:22 in