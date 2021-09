Der Triathlet Julian Großkopf vom VfL Waiblingen hat dank der überragenden Laufzeit von 1:08:54 Stunden den deutschen Meistertitel über die Mitteldistanz in der Altersklasse 20 gewonnen. Der 22-Jährige siegte am Sonntag in Heilbronn nach 1900 Metern Schwimmen im Neckar, 90 anspruchsvollen Radkilometern durch das Zabergäu und einem abschließenden Halbmarathon durch Heilbronn in 4:04:59 Stunden. In der Gesamtwertung aller 150 Altersklassenathleten war Großkopf Zweitschnellster und lag