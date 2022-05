Junior European Cup in Malaga: Bronze für Winnender Judoka Sarah Mehlau

Nach ihrem Sieg auf dem Junior European Cup in Paris vor zwei Wochen hat die Judo-Nationalkaderathletin der SV Winnenden Sarah Mehlau ihre zurzeit bestechende Form bestätigt und sich am vergangenen Wochenende beim Junior European Cup in Malaga (Spanien) in ihrer Gewichtsklasse bis 70 kg den dritten Platz gesichert. Nur der hervorragenden Athletin aus Japan gab sie sich nach Strafen in Führung liegend durch eine Unaufmerksamkeit am Boden durch Haltegriff geschlagen.

Nach einem Freilos traf Sarah Mehlau in der zweiten Runde auf die Japanerin Mayu Honda und ging mit zwei Shidos (Strafpunkte) der Gegnerin in Führung. Durch einen Haltegriff am Boden gewann die Japanerin allerdings den Kampf.

In der Trostrunde lag die Winnenderin gegen Sarah Hector aus den Niederlanden zunächst mit Wazari (halbe Wertung) im Rückstand und entschied aber am Boden mit einem Haltegriff den Kampf für sich.

Gegen Französin Rezeau in die Verlängerung

Ihr längster Kampf ging gegen die Französin Yelena Rezeau, die innerhalb der regulären Kampfzeit mehreren aussichtsreichen Angriffen am Boden entkam. Auch im Golden Score (Verlängerung) verteidigte sich Rezeau clever, konnte aber nach fast drei Minuten Kampfzeit nicht mehr ausweichen und wurde von Sarah Mehlau ausgehebelt.

Simone Cross aus Großbritannien wurde nach einem tapferen Kampf nach drei Minuten von der Winnenderin abgewürgt.

Hoffnung auf die Weltmeisterschaft

Im Kampf um die Bronzemedaille beherrschte Sarah Mehlau die Begegnung mit der Niederländerin Dagmar van Wonderen von Anfang an und lag sehr schnell mit zwei Shidos (Strafpunkten) für ihre Gegnerin vorn. Mit ihrer Spezialtechnik, dem Innenschenkelwurf, knallte Mehlau ihre Gegnerin auf die Matte und gewann mit Ippon (volle Wertung) vor Kampfzeitende.

Mit einer weiteren Medaille auf internationaler Ebene hat die Winnenderin nun deutlich die Nominierungskriterien für die kommenden Weltmeisterschaften in Ecuador erreicht und kann auf die Nominierung durch den Bundestrainer hoffen.