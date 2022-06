Kader optimiert: Zuversicht beim Ringer-Bundesligisten ASV Schorndorf

Die Wechselfrist für die neue Saison in der Ringer-Bundesliga ist vergangene Woche zu Ende gegangen – und der ASV Schorndorf hat wieder einen starken Kader beisammen. Königstransfer ist der U-23-Europameister Horst Lehr. Nach der herausragenden Saison 2021/2022, die im Februar mit dem hauchdünnen Aus im Halbfinale endete, sind die Verantwortlichen wieder voller Tatendrang und Euphorie. „Unser erstes Ziel sind die Play-offs“, sagt der Vorsitzende Sedat Sevsay. „Wenn wir das Finale erreichen könnten, wäre das super.“

Ein bisschen Gänsehaut

Ein bisschen Gänsehaut hat Sedat Sevsay auch noch knapp vier Monate nach dem denkwürdigen Halbfinal-Rückkampf um die deutsche Meisterschaft gegen den ASV Mainz. Nach der 11:14-Niederlage im Hinkampf gewannen die Spartaner vor 550 begeisterten Zuschauern in der Grauhalde mit 14:12 – damit fehlte ein mickriger Punkt zum Einzug ins Finale.

Die Krönung einer überragenden Saison blieb dem ASV damit zwar verwehrt, doch mit seinen Leistungen hat er enorm viel Ansehen gewonnen. Auch außerhalb der Stadt Schorndorf. Beim jüngsten Empfang nach den Erfolgen bei den deutschen Meisterschaften ließen sich nicht nur Stadtoberhäupter, Sponsoren und Geschäftsleute sehen, sondern auch Mitglieder des Landtags. „Das zeigt schon, dass etwas gewachsen ist beim ASV in den vergangenen Jahren“, sagt Sevsay. „Darauf sind wir schon stolz.“

Erwartungen übertroffen

Sportlich lief in der vergangenen Saison im Grunde alles nach Plan. Ziel war das Halbfinale – und das hat der ASV erreicht. „Wir waren voll im Soll“, so Sevsay. „Was die Zuschauerresonanz und die Euphorie betrifft, vielleicht sogar ein bisschen drüber.“ Dem verpassten Finaleinzug trauert er nicht allzu sehr nach. „Da hätten wir gegen Burghausen mit großer Wahrscheinlichkeit auch den Kürzeren gezogen.“ Wichtiger für den ASV sei’s gewesen, nach den beiden Corona-Jahren Fuß zu fassen, die Zuschauer wieder in die Halle zu bekommen und zu begeistern. Bereits das Viertelfinale sei sehr spannend gewesen, doch die Kämpfe gegen Mainz hätten das noch getoppt, so Sevsay. „Die Ringerszene war sich einig: Das waren die besten Kämpfe der ganzen Saison.“ Die Resonanz war immens, der Abend in der Grauhalde wurde live gestreamt über Sportdeutschland.tv.

Das Team ist der Star

Zu Beginn der Saison sei’s etwas schwierig gewesen, die Fans in die Grauhalde zu locken. Schließlich hätten sich die Regeln in der Pandemie quasi alle zwei Wochen geändert. Nach und nach sei’s besser geworden, die Erfolge des ASV hätten sich herumgesprochen. Ganz wichtig sei gewesen, dass sich das Team auch als Team präsentiert habe. „Natürlich ist unser Eigengewächs Jello Krahmer unser Aushängeschild.“ Dennoch sei das Team der Star.

„Die Zuschauer bekommen das mit, die Ringer feuern sich gegenseitig an. Da rennt keiner nach dem eigenen Kampf unter die Dusche.“ Seit dem Aufstieg in die Bundesliga sei der Kern des Teams beisammengeblieben, nur punktuell habe sich der ASV verstärkt. Dort, wo es notwendig gewesen sei. „Das trägt jetzt schon zur Rechnung bei, dass so eine gute Stimmung herrscht.“

Finanzieller Schaden überschaubar

Sportlich gibt’s also nicht viel zu meckern, auch der finanzielle Schaden durch die Pandemie hält sich offensichtlich in Grenzen. „Wir hatten ein paar Rücklagen“, sagt Sevsay. „Die sind jetzt aber komplett aufgebraucht worden.“ Auch wegen der Zuschauerbeschränkungen. Der Vorsitzende schätzt, der ASV hätte zum Viertel- und Halbfinale doppelt so viele Karten verkaufen können. 800 Besucher sind in der Grauhalde zugelassen.

Sollten die Schorndorfer in der kommenden Saison wieder in die Play-offs einziehen, stehe ein Umzug in eine größere Halle zur Debatte. Beispielsweise in die Scharrena nach Stuttgart. Gerade der Kampf Schorndorf gegen Mainz habe das überregionale Interesse geweckt, schließlich habe diese Begegnung eine Historie: 1975 wurde der ASV gegen Mainz Deutscher Meister. „In den Siebzigern gab’s viele heiße Kämpfe, daran hat man sich auch ein bisschen erinnert“, sagt Sevsay und erzählt eine passende Anekdote dazu. „Unser Sprecher Joachim Thumm hat den Trainingsanzug unserer Kämpfer von damals im Halbfinale angezogen“, sagt er und lacht. „Der Anzug war noch gut erhalten – ohne Mottenlöcher.“

Horst Lehr: Transferkracher

Nun indes richtet sich der Blick wieder in die Zukunft. Recht früh sei die Kaderplanung abgeschlossen worden, so Sevsay, der dem Chef-Coach Volker Hirt weiterhin als Trainer zur Seite stehen wird. Einen Wunschkandidaten, an dem der Verein schon seit drei Jahren dran ist, hat der ASV nun für sich gewinnen können. „Manchmal muss man einfach beharrlich sein, dann zahlt sich das aus.“ Mit Horst Lehr kommt das „Aushängeschild im Freistilringen des Deutschen Ringer-Bundes“ nach Schorndorf. „Er ist für uns ein Transferkracher.“

Kurz nachdem die Verpflichtung in trockenen Tüchern war, wurde Lehr U-23-Europameister und legte später mit der deutschen Meisterschaft im Freistil nach. Im vergangenen Jahr hatte Lehr für Deutschland, nach einer langen Flaute, bei den Männern wieder eine WM-Medaille geholt. „Die 57-kg-Gewichtsklasse ist sehr wichtig, sie entscheidet, wie man in einen Kampf reinkommt.“ Lehr sei, wenn er gesund sei, kaum zu schlagen.

Natürlich ist Lehr nicht der einzige neue Mann auf der Matte. In den Play-offs habe sich gezeigt, dass es zu Beginn des Jahres schwer werde, die ausländischen Ringer frei zu bekommen, so Sevsay. Sie seien mit ihren Verbänden in den Trainingslagern unterwegs und bereiteten sich auf internationale Wettkämpfe und Turniere vor. „Da kann es sein, man hat einen Kader von 30 Mann und bekommt trotzdem an einem Kampftag nicht die zehn zusammen, die man gerne hätte.“

Großer logistischer Aufwand

Überhaupt sei der Organisations- und Logistikaufwand im vergangenen Jahr immens gestiegen mit den Einreiseanmeldungen, Impfungen und Flügen. „Wir müssen checken, von wo der Ringer kommt, welchen Impfstoff er hat – und ob er überhaupt verfügbar ist oder womöglich gesperrt.“

Zudem müsse die 28-Punkte-Regel beachtet werden, die 2018 eingeführt wurde. „Das ist eine komplexe Sache und macht das Ringen zur Wissenschaft.“ Selbst wenn ein Verein alles Geld der Welt habe, könne er sich nicht einfach die zehn besten Athleten zusammenkaufen. Der Kader müsse auch von den Punkten her passen.

„Wir haben uns auch danach orientiert und uns Stück für Stück optimiert in unserem vierten Bundesligajahr.“ Der Ansatz, die Vereine dafür zu belohnen, wenn sie Ringer selbst ausbilden, sei grundsätzlich der richtige. Dennoch habe die Punkteregel auch den einen oder anderen Mangel, findet Sevsay. Sie könne dazu führen, dass Mannschaften sogenannte Opferringer auf die Matte schickten, damit sie mit ihren Punkten hinkämen. „Man bringt in einer Klasse, in der man weiß, auf der anderen Seite steht ein Weltmeister, einen 14- oder 15-Jährigen, den man selbst ausgebildet hat. Der bringt dann minus zwei Punkte.“

Wie auch immer: Wichtig sei’s, die richtige Mischung im Kader zu finden. Auch bei den Nationalitäten. „Wenn ich drei Rumänen habe und es finden nationale Meisterschaften dort statt und sie fehlen mir an einem Kampftag, dann habe ich ein Problem.“ Dem ASV helfe, dass nach und nach der selbst ausgebildete Nachwuchs nach oben komme. Allerdings dauere es eine ganze Weile, bis sich daraus ein Siegringer in der Bundesliga entwickle. „Die deutsche Bundesliga ist eben, ähnlich wie im Handball, eine der stärksten Ligen der Welt.“

Der Traum vom Finale

Und in der möchte sich der ASV Schorndorf auch in der kommenden Saison wieder an der Spitze behaupten. „Wir haben unser Team optimiert“, sagt Sevsay. Schon vor fünf Jahren habe der ASV einen Fünfjahresplan aufgestellt und davon geträumt, zum 115-jährigen Bestehen des Vereins im nächsten Jahr ins Finale einzuziehen. „Natürlich ist das erste Ziel wieder, in die Play-offs zu kommen. Aber wir liebäugeln schon mit dem Finale.“

Vielleicht bringt der meisterliche Trainingsanzug von 1975 im Jubiläumsjahr das nötige Quäntchen Glück.

Info

Die Bundesliga-Saison 2022/2023 startet am 24. September 2022. Der Vorverkauf für die Heimkämpfe des ASV Schorndorf beginnt voraussichtlich im Juli.