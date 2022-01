Es ist die erste große Herausforderung für die Zweitliga-Handballerinnen des VfL Waiblingen im Jahr 2022. Am Freitag, 21. Januar, geht’s in der heimischen Rundsporthalle um die Tabellenspitze. Zu Gast ist Erstliga-Absteiger FA Göppingen. Einen Kantersieg des VfL wie im ersten Saisonspiel (33:21) erwartet niemand. Der Gegner ist gut drauf – und will Wiedergutmachung.

VfL Waiblingen (2. Platz, 25:3 Punkte) – FA Göppingen (1. Platz, 26:4 Punkte; Freitag, 21. Januar, 20.30