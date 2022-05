Kantersieg: Männer der SF Schwaikheim sichern Klassenverbleib in Württembergliga

(sch/pm). Bis ganz zum Schluss haben die Handballer der SF Schwaikheim in der Württembergliga zittern müssen. Im letzten Spiel aber sicherten sie sich nun den Klassenverbleib. Und das mit einer herausragenden Leistung. Siege gab’s auch für den BW-Oberligisten TV Bittenfeld und die Württembergliga-Frauen der SV Remshalden.

Männer, Baden-Württemberg-Oberliga: TV Bittenfeld – TuS Schutterwald 33:29 (16:14). Der TVB hat einen erfolgreichen Heimabschluss gefeiert. Gestartet war das Team mit einem 0:2-Rückstand. Beim 6:5 (11.) lag Bittenfeld zum ersten Mal vorne. Es entwickelte sich eine enge Partie, in der die Führung stets wechselte. Kurz vor der Pause gelang dem TVB nach dem 13:14 (27.) bereits der zweite 3:0-Lauf in diesem Spiel. Beim 16:14 war Halbzeit.

Danach bauten die Hausherren den Vorsprung aus (19:15, 35.) und hielten die Gäste in der folgenden Viertelstunde auf Distanz. Dann leisteten sich die Bittenfelder jedoch einige Fehlwürfe. Schutterwald kam auf 24:25 heran (52.). Der TVB ließ sich davon nicht aus dem Tritt bringen und zog erneut auf vier Tore weg (30:26, 56.). Vier Minuten vor dem Ende schien das die Entscheidung gewesen zu sein.

Doch dann erhielten die Bittenfelder zwei Zeitstrafen. Die Gäste schlugen aus der doppelten Überzahl aber kein Kapital und scheiterten mehrmals am starken Keeper Sebastian Rica-Kovac. Das Team baute den Vorsprung während der kritischen Phase kurzzeitig sogar auf fünf Tore aus (32:27, 59.). Das beseitigte die letzten Zweifel am Sieg des TVB.

SF Schwaikheim mit toller Leistung zum Saisonende

Männer-Württembergliga: SF Schwaikheim – HSG Albstadt 32:22 (16:11). Mit einem Kantersieg im letzten Saisonspiel verdienten sich die Sportfreunde den Klassenverbleib. Toll unterstützt von den Schwaikheimer Fans zeigte das Team der Trainer Frank Schmid und Marc Jung eine sehr gute spielerische und kämpferische Leistung. Herausragend waren der neunfache Torschütze Kai Schweikhardt und Keeper Dennis Kellner. Für ihn war es das vorerst letzte Spiel für die SF. Er wechselt zum SV Leonberg/Eltingen.

Der Start der Schwaikheimer war fulminant: Bereits nach elf Minuten stand’s 8:1. Nie ließ die Mannschaft Zweifel am Sieg aufkommen. Mit dem 32:22-Erfolg belegt sie in der Abschlusstabelle vor den punktgleichen TSV Neuhausen und SG Schozach/Bottwartal den neunten Tabellenplatz.

SF Schwaikheim: Doll, Kellner; Hellerich (1), Schulz (6/2), Würtele, Karcher (1), Lorenz (5), Wissmann (1), Eckstein (3), Klöpfer(1/1), Müller, Mühlpointner, Mamoka (5), Schweikhardt (9).

Kein versöhnlicher Saisonabschluss für Absteiger TSV Alfdorf/Lorch

Männer-Württembergliga: SV Leonberg/Eltingen – TSV Alfdorf/Lorch 37:36 (20:20). Mit einer Rumpfmannschaft, Trainer Pascal Diederich hatte nur elf Akteure zur Verfügung, ging der feststehende Absteiger Alfdorf ins letzte Saisonspiel. Obwohl Dominik Sos und Kevin Neumaier auch zum Abschluss fehlten, wären ein Sieg oder ein Punkt möglich gewesen.

Zusätzlich geschwächt wurde die Gastmannschaft durch die Rote Karte, die Andi Maier aufgrund seiner dritten Zeitstrafe in der 48. Minute sah. In seinem letzten Spiel für Alfdorf/Lorch hatte der Akteur bis zu diesem Zeitpunkt achtmal getroffen. Nur Jan Spindler war mit zehn Toren noch besser.

Das Spiel fand auf beiden Seiten quasi ohne Abwehr statt. Davon zeugen die insgesamt 73 Treffer. Alfdorf/Lorch verlangte dem Tabellenfünften alles ab. Beim 20:20 ging es in die Kabinen. Nach Wiederbeginn lag der TSV bis zur 39. Minute vorne (26:25). Danach übernahm Leonberg wieder die Führung und gab sie nicht mehr ab.

Alfdorf unterlag 36:37 und verpasste den versöhnlichen Abschluss in dieser von Verletzungen und Ausfällen geprägten Corona-Runde. Als Vorletzter in der Tabelle der Handball-Württembergliga steigt der TSV Alfdorf Lorch in die Verbandsliga ab.

TSV Alfdorf/Lorch: Plaschke; Bihler (2), Schuster (6), Spindler (10), Bareiß (2), Reu, Rauch (1), Rinker (1), Lauber (5), Maier (8), Djokic (1).

SV Remshalden noch mal mit Sieg

Frauen-Württembergliga: SV Remshalden – TV Nellingen 24:20 (10:14). Die SVR verabschiedet sich als Tabellenachter aus der Saison. Zum Abschluss gab’s noch mal einen Heimsieg. In der ersten Hälfte war Gegner Nellingen noch überlegen gewesen. Der TV nutzte seine Chancen und spielte Remshalden gut aus. Auch die Abwehr war besser als jene der Gastgeberinnen.

Nach der Pause aber zeigten diese wesentlich mehr Kampfgeist. Im Angriff agierte das Team nun druckvoller, die Abschlüsse passten. Und auch die Defensive steigerte sich. In der 37. Minute übernahm die SVR die Führung und behielt sie bis zum Ende. Die Mannschaft von Trainerin Silke Zindorf gewann mit 24:20.