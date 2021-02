Seit über 20 Jahren steuert Bernd Mayländer das Safety-Car in der Formel 1 und reist durch die Welt. In der Corona-Krise indes ist viel Heimarbeit angesagt, der 49-Jährige übt sich in der Betreuung der dreijährigen Zwillinge. Mayländer genießt die Zeit, freut sich aber auch, wenn’s im März wieder losgeht mit dem Rennsport. „Du musst damit umgehen, wenn du nicht mehr ans Telefon kannst, weil dir zwei Jungs an der Hose hängen und bespaßt werden möchten“, sagt der Schorndorfer im Gespräch mit