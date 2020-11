Sich über tiefe Schluchten hangeln, steile Felsen bezwingen, mit letzter Kraft die uneinnehmbare Festung erobern – das erleben viele Jungs und Mädchen in ihrem Kinderzimmer. Das Abenteuer spielt sich in ihren Köpfen ab. Marlon Sämann (13) aus Waiblingen reicht das nicht. Er braucht die reale Herausforderung, auch wenn er die in einem Fernsehstudio bewältigen muss.

Marlon Sämann hat es unter 1000 Bewerbern in die TV-Show Ninja Warrior Germany Kids geschafft. Im Mai wurde gedreht, am