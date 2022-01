Zur Halbzeitpause passiert das, was die Zuschauer wohl beim Betreten der Rundsporthalle nicht erwartet hatten. Die Frauen des VfL Waiblingen gehen mit einer 11:10-Führung in die Kabine. Zu Gast im DHB-Pokalviertelfinale ist der Thüringer HC, erste Handball-Bundesliga, Platz vier. Die Kräfteverhältnisse stehen vor Anpfiff scheinbar fest, Zweitligist Waiblingen geht als Underdog in die Partie. Und lässt sich nicht einschüchtern vom Klassenunterschied. Von Beginn an stehen sie dem THC