„Wir haben einen kleinen Lauf“, sagt Thomas Zeitz. Eine ulkige Tiefstapelei des Trainers des VfL Waiblingen: Die Handballerinnen haben in der 2. Bundesliga als einziges Team noch keinen Punkt abgegeben. Im Heimspiel in der Rundsporthalle gegen einen krassen Außenseiter wird es den nächsten Sieg geben. Allerdings nur, wenn die Waiblingerinnen nicht schon zu sehr an die folgenden Topduelle denken.

VfL Waiblingen (1. Platz, 12:0 Punkte) – TVB Wuppertal (15. Platz, 2:10 Punkte;