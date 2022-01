Der Einzug der Zweitliga-Handballerinnen ins Viertelfinale des DHB-Pokals ist für den VfL Waiblingen der größte Erfolg in der Vereinsgeschichte. Am Sonntag, 30. Januar (16 Uhr), gibt’s in der heimischen Rundsporthalle den Kracher gegen den Thüringer HC. Der Erstliga-Tabellenvierte könnte coronabedingt geschwächt ins Spiel gehen. Davon aber geht VfL-Trainer Thomas Zeitz nicht aus: „Wir sind der klare Underdog.“

Haben die Waiblingerinnen trotzdem eine Chance, ins Final Four zu kommen?