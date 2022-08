Kreisathleten räumen bei Meisterschaft 18 Medaillen ab

Bei den baden-württembergischen Meisterschaften der Aktiven und den württembergischen Meisterschaften der U 16 in Heilbronn haben die Rems-Murr-Athletinnen und -Athleten mehrfach Edelmetall gewonnen. Herausragender Athlet aus Kreissicht war Jens Mergenthaler (SV Winnenden), der sich gleich drei Landesmeistertitel sicherte.

Mit insgesamt fünf Medaillen kehrten die Athleten der SV Winnenden bei besten Wetterbedingungen aus Heilbronn zurück - drei davon holte alleine Jens Mergenthaler. Über 1500 m der Männer gingen Jens Mergenthaler und sein Vereinskollege Luis Schaich, der noch der Jugendklasse U 20 angehört, an den Start. Nach einem anfänglichen Bummelrennen zog Mergenthaler in der Schlussrunde das Tempo an und konnte in 4:11,90 min den ersten Sieg an diesem Wochenende verbuchen. Sein Vereinskamerad Luis Schaich sicherte sich die Bronzemedaille in 4:14.20 min.

Fünf Medaillen für den SV Winnenden

Am Sonntag starteten Jens Mergenthaler und Tom Heyer (U 23) über 800 m. Emil Meggle (U 23) von der LAC Freiburg ging gleich zu Beginn ein hohes Tempo an. Jens Mergenthaler konnte sich auf der Zielgerade vom Feld lösen und sich die zweite Goldmedaille sichern. Im Sog der anfänglichen schnellen Runde lief Tom Heyer in 1:53,40 min auf Platz vier eine neue Bestzeit.

Kurz danach ging Jens Mergenthaler noch über 3000 m an den Start. Er setzte sich recht schnell mit einem Heilbronner Athlet vom Feld ab und sicherte sich in 8:34,33 min eine weitere Goldmedaille.

Ihrer Favoritenrolle wurde Daria Dunke im Hochsprung der W 15 gerecht. Mit übersprungenen 1,59 m im zweiten Versuch holte sie sich die Goldmedaille. Nachwuchsathlet Florian Binder belegte im Kugelstoßen der M 14 mit 10,47 m Platz fünf.

Gleich zweimal Bronze für Stefan Heubach

Erfolgreich für die Spvgg Rommelshausen-LA Kernen war Stefan Heubach im Hoch- und Weitsprung der Männer. Im Hochsprung sprang er gute 1,89 m und nahm alle Höhen im ersten Versuch. Am Ende kam er wie sein Vereinskollege Tobias Pajda mit derselben Höhe auf den dritten Platz. Nur zwei Stunden nach seiner ersten Medaille holte Heubach auch im Weitsprung mit 6,58 m überraschend Bronze.

Für ein starkes Kreisergebnis im Stabhochsprung der W 14 sorgten Laura Heß (LG Limes-Rems) und Magdalena Melzer (Spvgg Rommelshausen-LA Kernen). Während sich Laura Heß mit 2,70 m die Vizemeisterschaft sicherte, wurde Magdalena Melzer mit 2,30 m Vierte. Am Sonntag stand für Melzer zudem der Hammerwurf auf dem Programm. Gleich im zweiten Versuch ließ sie den Hammer auf 39,29 m fliegen. Ihre Weite bedeutete nicht nur eine neue persönliche Bestleistung, sondern auch den württembergischen Meistertitel. Im Fünfer-Sprunglauf konnte sie zudem im letzten Versuch mit 15,31 m noch den Vizemeistertitel erringen.

Im Kugelstoßen der W 15 gelang Miriam Ndubuisi (SG Schorndorf 1846) direkt im ersten Versuch mit 12,08 m eine starke Weite, die zugleich die Führung bedeutete. Mit einer Verbesserung auf 12,71 m im vierten Durchgang konnte sie nicht nur ihren Vorsprung auf die Konkurrenz weiter ausbauen, sondern auch eine persönliche Bestleistung erzielen. So durfte sich Ndubuisi am Wettkampfende über ihren Meistertitel auf württembergischer Ebene freuen.

Über zwei Bronzemedaillen freuten sich die Starter des VfL Waiblingen. Bei optimalen Bedingungen sicherte sich Peter Huber beim Hammerwurf der Männer den dritten Platz. Für Huber war es nach den Regionalmeisterschaften in Stuttgart (Platz eins mit 45,84 m) erst der zweite Wettkampf in diesem Jahr. Umso erfreulicher war der dritte Platz in Heilbronn. Bereits im zweiten Versuch ließ Huber den 7,26 Kilogramm schweren Hammer auf die Weite von 44,41 Metern fliegen und reihte sich als Dritter ein. Der fünfte Versuch sollte dann mit 44,70 Metern nochmals etwas weitergehen, jedoch keine Verbesserung im Klassement bringen.

Marco di Giovanni zieht im Endspurt den Kürzeren

Für Marco di Giovanni sollten die württembergischen Meisterschaften das Saisonfinale werden. In einem spannenden Rennen über die 800 m der M 14 wurden die Medaillen erst auf der Zielgeraden vergeben. Zu viert ging es gleichauf auf die letzten 100 m, ehe sich Pitt Wanninger (TSV Holzelfingen, 2:16,99 min) vor Benjamin Bosch (SSV Ulm 1846, 2:17,44 min) und Marco di Giovanni in 2:17,49 min hauchdünn durchsetzte. Dabei freute sich di Giovanni auch noch über eine neue persönliche Bestleistung.

Gioia Mazza (U 20) konnte ihre Siegesweite (50,55 m) im Hammerwerfen der Frauen von vor einer Woche bei den süddeutschen Meisterschaften in Ludwigshafen leider nicht wiederholen. Nach vier ungültigen Versuchen gelang ihr erst im fünften Versuch ihre persönliche Tagesbestweite von 48,60 m. Mit dieser Weite belegte sie den vierten Platz im Gesamtklassement.

Winterbacher stark im Stabhochsprung

Württembergischer Meister im Stabhochsprung der M 15 wurde Raphael Müller vom VfL Winterbach . Er zeigte bis zur Höhe von 2,90 m eine fehlerfreie Vorstellung und schaffte auch diese Höhe im dritten Versuch. Damit sicherte er sich souverän den württembergischen Meistertitel. Eine weitere Winterbacher Medaille im Stabhochsprung der Frauen gewann Anja Bornand. Sie meisterte die Höhe von 3,10 m im ersten Versuch und sicherte sich damit die Bronzemedaille.

Eine Medaille für den TSV Schmiden gewann Marie Amelie Pfeiffer über die 300 Meter der W 15. Im schnelleren der zwei Zeitläufe lieferte sie sich mit Indira Dehlis (FSV Schwenningen) und Ina Göttling (TB Tailfingen) ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen. Am Ende blieben alle drei Läuferinnen unter 45 sek. Die Schmidenerin wurde in 44,95 sec Dritte. Ihr Vereinskollege Cassius Leonard Iacob sicherte sich im Hammerwurf der M 15 den Titel. Ohne Konkurrenz schleuderte er den Vier-Kilo-Hammer auf 37,81 m.