Nach vier Siegen in Folge könnte die Erfolsserie der Fußballer vom TSV Schwaikheim an diesem zweiten Oktoberwochenende 2021 reißen. Der Landesligist empfängt den Tabellenführer aus Neckarsulm. Unterdessen hofft der TSV Schornbach auf drei Punkte beim Schlusslicht Öhringen. In der Oberliga wird die TSG Backnang die Tabellenspitze wohl verteidigen.

Regionalliga. SG Sonnenhof Großaspach: spielfrei. Auch gegen den Tabellenzweiten TSV Steinbach Haiger hatten die