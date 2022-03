„Come on Leicester“ - in der 67. Minute Jubel, Freude, Luftsprünge bei den 32 500 Zuschauern, als Harvey Barnes sein Team in Führung schoss. Das Premier-League-Spiel zwischen Leicester City und Leeds United ist schnell, aufregend und spannend. Der Fußball in England? Ein Erlebnis, das ich erfahren wollte. Also machte ich mich auf die Reise zum englischen LCFC, den Foxes, nach Leicester, gelegen in den West Midlands, Verwaltungssitz der Grafschaft Leicestershire. Mit rund 350 000 Einwohnern