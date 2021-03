Beim 22:26 in heimischer Halle gegen Herrenberg haben die Waiblinger Handballerinnen zum zweiten Mal in Folge enttäuscht. Das einzig Positive daran: Niemand erwartet vom VfL nun Wunderdinge in der Zweitligapartie beim Tabellenführer Zwickau. Wichtig ist aber, dass sich die Gäste nicht selbst unter Druck setzen.

BSV Sachsen Zwickau (1. Platz, 35:5 Punkte) – VfL Waiblingen (6. Platz, 20:18 Punkte; Samstag, 27. März, 17 Uhr). Eine Serie von vier Siegen nacheinander