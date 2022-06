Lena Klingler (VfL Waiblingen) wird Weltmeisterin im Beachhandball

Großer Triumph für die deutschen Beachhandballerinnen: Die DHB-Auswahl besiegte in einem hochspannenden Finale Spanien mit 2:0 Sätzen und ist Weltmeister. Beide Halbzeiten wurden erst durch ein Golden Goal entschieden. Lena Klingler vom Erstligisten VfL Waiblingen ist nach dem Gewinn der deutschen Meisterschaft (mit den „Minga Turtles“) und der Europameisterschaft mit Deutschland im letzten Jahr nun auch Beachhandball-Weltmeisterin.

In Heraklion auf der griechischen Insel Kreta schrieb die von Alexander Novakovic und Hendrik Sander trainierte DHB-Auswahl ihr Sommermärchen unter dem Motto „Der Zug, der Zug, der Zug rollt immer weiter“. Deutschland gewann alle neun WM-Partien und blieb dabei ohne einen einzigen Satzverlust.

Golden Goal entscheidet

Das Finale gegen den letztjährigen EM-Dritten Spanien war eine sehr enge Angelegenheit. Beiden Angriffsreihen war die Bedeutung und Nervosität anzumerken. Zudem lieferten die beiden Defensiven inklusive der Torfrauen starke Leistungen ab. Die DHB-Auswahl legte zwar in der ersten Halbzeit eine 8:4-Führung vor, ließ aber in der Folge einige Chancen aus. Spanien drehte den Spielstand zur eigenen 14:12-Führung. Fünf Sekunden vor dem Abpfiff holte die DHB-Auswahl noch einen Strafwurf heraus. Lena Klingler netzte nervenstark zum Ausgleich ein - das Golden Goal musste also über den ersten Satz entscheiden. Deutschland gewann den Hochball und hatte somit den ersten Angriff, brachte diesen aber nicht im spanischen Gehäuse unter. Doch auch die Auswahl von der iberischen Halbinsel scheiterte im Gegenzug. Somit blieb es Isabel Kattner vorbehalten, den ersten Satz mit ihrem Treffer zum 15:14 für Deutschland zu entscheiden.

Noch eine Entscheidung durchs Golden Goal

Auch die zweite Halbzeit war nichts für schwache Nerven. Bis zum 10:10 wechselte die Führung hin und her. Nach weiteren starken Paraden der DHB-Torfrau Katharina Filter und spektakulären Angriffsaktionen ihrer Offensivmitspielerinnen zog Deutschland leicht auf 18:14 davon. Doch Spanien kämpfte sich zurück, glich beim 18:18 wiederum aus. 13 Sekunden vor dem Schlusspfiff traf Lena Klingler zum 20:18 für die DHB-Auswahl, im Gegenzug trafen die Spanierinnen erneut zum Ausgleich. Also musste auch über den zweiten Satz das Golden Goal entscheiden.

Wieder gewann Isabel Kattner den Hochball für Deutschland, Michelle Schäfer nutzte gleich den ersten Angriff und traf von der rechten Seite zum vielumjubelten 22:20-Siegtreffer für die DHB-Auswahl - Weltmeister!

DHB-Auswahl Beachhandball Frauen: Katharina Filter (TW), Kirsten Walter, Michelle Schäfer, Belen Gettwart, Isabel Kattner, Lena Klingler, Sarah Irmler, Lucie Marie Isabel Kretschmar, Liv Süchting, Amelie Möllmann.